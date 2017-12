Nimic nu merge fără „spionaj administrativ”

De când au venit pedeliştii la putere, primarii de comune de alte culori politice trebuie să fie extrem de vigilenţi, să prindă din zbor orice frântură de informaţie, să fie spioni sau eventual să lucreze, sub acoperire, la Serviciul Român de Informaţii (SRI) pentru a putea afla din timp ce mai plănuiesc portocaliii. Cam aşa a procedat şi primarul comunei Grădina, social democrata Gabriela Iacobici, după ce a aflat că proiectul integrat pe care l-a depus prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este respins pentru a doua oară la rând. Nevrând să rămână cu proiectul la sertar, Iacobici şi-a întins antenele cât de mult pentru a putea (re)redepune documentaţia pe care o avea la dosar. „Imediat după ce am primit răspunsul că proiectul depus pe PNDR a fost respins, dar a fost declarat eligibil, m-am zbătut să aflu ce pot face să nu rămân cu proiectul. Aşa am aflat, din surse neoficiale, că îl pot depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Din două proiecte am făcut unul singur, dar care ajunge la valoarea de cinci milioane de euro. Sunt printre primele administraţii locale care au depus proiect la MDRT. Am numărul 36 la dosar şi sper să fie de bun augur”, a declarat primarul comunei Grădina. Proiectul cuprinde asfaltarea drumurilor în comună, construirea unei grădiniţe, dotarea celor două cămine culturale din Cheia şi Grădina, reţea de alimentare cu apă, sistem de canalizare şi staţie de epurare. Democrat liberalii din fruntea ţării au preferat să ţină doar pentru ei faptul că proiectele depuse prin PNDR, devenit unul din cele mai controversate programe derulate de putere, se pot depune la MDRT, majoritarea edililor fiind informaţi că le pot redepune la Ministerul Mediului, deşi sumele alocate de instituţie sunt insuficiente raportat la sumedenia de dosare cu proiecte pe infrastructură respinse la finanţare. Scopul PNDR era: reabilitarea drumurilor comunale, montarea reţelelor de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare, acestea fiind printre cele mai stringente probleme cu care se confruntă majoritatea comunităţilor din mediul rural. Azi, în schimb, PNDR mai reprezintă doar un vis urât care nu a făcut decât să golească buzunarele primarilor, i-a făcut pe edilii de comune să piardă mult timp umblând după avize şi să întocmească proiecte pe care nu ştiu dacă şi unde le-ar putea redepune pentru a primi banii de care au atâta nevoie.