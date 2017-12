Ninge în mai multe regiuni. Cum va fi vremea în Dobrogea?

Vremea a început să se răcească în majoritatea zonelor țării, semn că iarna se apropie. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au trimis o informare de intensificări ale vântului și precipitaţii mixte la munte, inclusiv lapoviță și ninsoare, valabilă până luni, 16 noiembrie, la ora 9.00. În această perioadă, vântul va prezenta intensificări la munte, unde pe creste rafalele vor depăşi 80 - 90 km/h, dar local şi în restul ţării, cu viteze de până la 50 - 60 km/h. În Dobrogea, cu toate că se răcește, vremea se menține frumoasă. Luni, 16 noiembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele se vor încadra între 12 și 17 grade Celsius, iar minimele între 2 și 7 grade C. Marți, 17 noiembrie, vom avea parte atât de soare, cât și de nori. Maxima nu va mai trece de 13 grade C. Miercuri va fi timp plăcut, cu vreme însorită. Maximele se vor situa între 13 și 17 grade C, iar minimele între 7 și 10 grade C.