Nini Săpunaru, ministeriabil... sau nu?

Încă nu se ştie oficial care va fi propunerea liberalilor pentru portofoliul Transporturilor. Ultimul nume vehiculat intens este cel al deputatului Nini Săpunaru, care a primit acceptul de a face publică vestea că a fost nominalizat pentru acest post, idee cu care se pare că premierul Victor Ponta nu este de acord. Surse din USL spun că premierul a cerut o altă nominalizare şi nu acceptă ca Săpunaru să preia Transporturile. Declaraţiile premierului sunt încă aşteptate, pentru că încă de joi seară, după aflarea veştii, premierul a evitat să comenteze această informaţie. Pentru că simţea nevoia atroce de a vorbi, vicepreşedintele PDL Sulfina Barbu şi-a dat şi ea cu părerea, spunând că Nini Săpunaru nu are experienţa necesară pentru postul de ministru al Transporturilor şi că nu se aştepta ca liberalii să facă „o propunere care să poată fi apreciată“. Nu ştim în ce măsură ar fi indicat să vorbească orice pedelist despre propunerile pentru ministere, în condiţiile în care în ultimii ani am asistat la adevărate catastrofe ministeriale. Menţionăm doar Învăţământul...

PROPUNERI, NU NOMINALIZĂRI Trecând peste opiniile pedeliste, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că nu a discutat cu premierul, însă „crede sincer“ că Nini Săpunaru este o „propunere cu multe şanse de nominalizare“ în Biroul Politic Naţional al PNL, care se va reuni duminică pentru discutarea acestui subiect. Antonescu a precizat că urmează să discute şi cu premierul Ponta, dar că „este normal ca, pe un portofoliu care revine PNL, decizia, propunerea să fie a PNL“. „Deocamdată, premierul nu are cu ce să fie sau să nu fie de acord. Este normal ca premierul să-şi spună părerea, să-şi dea acceptul pe o nominalizare pe care PNL o face, dar PNL nu a făcut nicio nominalizare. Se confundă eventuale propuneri cu nominalizarea“, a afirmat Antonescu. Liderul PNL a adăugat că, teoretic, este dreptul premierului să respingă cu argumente propunerea venită din partea conducerii PNL, dar nu crede că se va ajunge acolo. „Sigur, vor exista între timp discuţii. Este normal. Vrem să evităm să facem o propunere pe care premierul să o respingă. Nu cred că există în acest moment o propunere posibilă sau o nominalizare posibilă pe care premierul să o poată respinge, pentru că nu luăm în calcul decât propuneri fezabile, cu oameni care nu oferă motive să fie respinşi“, a spus Antonescu.

CONFIRMĂRI Preşedintele PNL a confirmat discuţia avută cu Nini Săpunaru, pe care l-a întrebat dacă doreşte să preia portofoliul Transporturilor. „În calitate de preşedinte al PNL, evident că am obligaţia de a gândi mai multe variante în legătură cu această nominalizare. L-am luat în calcul, l-am sunat pe Nini Săpunaru pentru a-l întreba dacă ar fi dispus să îşi asume acest portofoliu şi a avut loc o discuţie. Pentru mine este clar ce propunere voi face, nu am dat un nume şi continui să nu dau, pentru că este corect să fac propunerea în forul partidului, dar confirm această discuţie cu Nini Săpunaru“, a declarat liderul PNL. La rândul său, Nini Săpunaru se arată încrezător în forţele proprii. „A fost o surpriză pentru mine această nominalizare. Nu e un moment propice. Nu voi avea o lună de probă, nici măcar o săptămână, şi cred că este cel mai complicat minister la ora actuală. Cred că pot să mă descurc, ştiu ce am de făcut în continuare. Este o mare provocare“, a spus Nini Săpunaru.