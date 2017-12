Ninsoare cu fulgere

Constănţenii au putut asista, sâmbătă seara, la un fenomen meteorologic extrem de rar. În timpul ninsorii abundende, cerul a fost străbătut de câteva fulgere, însoţite, la puţin timp, şi de tunete. „Am crezut că s-a oprit ninsoarea şi a început să plouă. M-am uitat pe geam dar ningea în continuare. Nu am mai văzut aşa ceva şi nici nu am auzit să ningă cu fulgere”, a spus unul dintre constănţenii care a observat fenomenul curios. Potrivit specialiştilor din cadrul Centrului Regional de Meteorologie Dobrogea, fenomenul are o explicaţie cât se poate de simplă. Mai exact, deasupra norilor care au adus zăpada, se afla un alt strat de nori. „Stratul de deasupra se formează în timpul verii, producând precipitaţii sub formă de ploaie”, au spus specialiştii Centrului Regional de Meteorologie. Fenomenul este extrm de rar, ultimul petrecându-se în anii ’80. Potrivit meteorologilor, începând de miercuri, la nivelul judeţului nostru, vor apărea din nou precipitaţii. La început vor fi ploi care apoi se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. Tot de miercuri se va intensifica şi vântul care va viscoli zăpada. Valorile maxime vor fi între 1 şi 7 grade iar minimele între minus 8 şi 2 grade Celsius.