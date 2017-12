Ninsori abundente în Dobrogea

Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi, vremea va fi închisă şi rece în partea continentală a Dobrogei. Cerul va fi acoperit şi pe arii extinse vor cădea ninsori abundente. Meteorologii spun că la început vor fi şi precipitaţii mixte în sud-estul zonei, favorizând depunerea de polei. Vântul va sufla în general tare, viscolind şi spulberând zăpada, cu rafale de peste 70 - 80 km/h.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 şi 5 grade, iar cele minime între -13 şi -7 grade. Mâine, vremea va fi închisă şi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi acoperit şi izolat va mai ninge slab. Vântul va sufla moderat cu intensificări viscolind şi spulberând zăpada, cu rafale de peste 60 - 70 km/h în primele ore. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 şi -6 grade, iar cele minime între -15 şi -9 grade C. Poimâine, vremea se menţine închisă, dar în încălzire. Potrivit specialiştilor, cerul va fi acoperit şi izolat şi va mai ninge slab. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -8 şi un grad C, iar cele minime între -8 şi -1 grad C.