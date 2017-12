Ninsori abundente, un copil dispărut şi trei morţi în Europa

Ninsori abundente şi puternice rafale de vânt au lăsat, ieri, fără electricitate, zeci de mii de persoane în Alpii francezi şi în sudul Franţei şi au cauzat dispariţia unui copil, în timp ce în Elveţia au provocat aproape 60 de accidente în 24 de ore, iar în Polonia au murit de frig trei persoane. În departamentele muntoase franceze Savoie, Haute-Savoie şi Isere, ramurile copacilor îngreunate de zăpadă au căzut peste firele electrice şi le-au rupt. Ninsorile s-au adăugat puternicelor rafale de vânt care afectau, de sâmbătă, mai multe regiuni din Franţa. În Drôme şi Ardeche, locuinţele erau private de curent electric, din cauza vântului puternic, de 130 km/oră, a explicat un purtător de cuvânt al ERDF (Electricité Réseau Distribution France). Intemperiile au afectat şi circulaţia în Franţa, unde zeci de automobilişti care nu şi-au echipat maşinile cu pneuri pentru zăpadă au fost blocaţi în departamentul Isere, de ninsori neobişnuit de abundente. Un copil britanic de 12 ani, care plecase cu bicicleta, sâmbătă, a fost dat dispărut pe insula Porquerolles, unde se înregistrau puternice rafale de vânt. Numai bicicleta sa a fost găsită.

În Polonia, unde primele ninsori au fost însoţite de scăderi ale temperaturii sub zero grade, trei bărbaţi au fost găsiţi morţi de hipotermie, ieri. Doi bărbaţi de 52 şi, respectiv, 56 de ani au murit de frig în sud-estul Poloniei. Cei doi erau sub influenţa alcoolului, a declarat un purtător al poliţiei din Lublin. A treia victimă, un om al străzii în vârstă de 53 de ani, a fost găsit la Nysa, în sud-vestul ţării. Zăpada a provocat perturbări ale traficului feroviar, mai ales în centrul Poloniei şi aproape 70.000 de persoane au rămas fără curent electric în zona Varşoviei. În Elveţia, ninsorile au provocat numeroase accidente, căderi de copaci, suspendări ale traficului feroviar, sute de apeluri din partea unor persoane intrate în panică. Numai în cantonul Berna, aproape 60 de accidente au fost semnalate în 24 de ore. Numărul mare de accidente se explică prin faptul că numeroase vehicule nu erau încă echipate cu pneuri de iarnă şi, în plus, rafalele de vânt au doborât mai mulţi arbori pe străzi. În cantonul Fribourg, o coliziune a implicat opt maşini pe autostradă, ieri dimineaţă, blocând temporar tronsonul vizat. 12 accidente au fost semnalate în cantonul Zurich. Traficul feroviar a fost perturbat în unele locuri. Furtuna a blocat circulaţia trenurilor pe calea ferată Montreux Oberland Bernois. La Geneva, pompierii au primit sute de apeluri de la locuitori cuprinşi de panică din cauza furtunii care s-a abătut asupra oraşului, cu rafale de vânt ce atingeau 100 km/oră.