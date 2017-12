Ninsori, inundaţii şi secetă în cele două Americi

Furtuni de zăpadă în SUA, caniculă în Brazilia, inundaţii în Mexic, secetă în Ecuador - din ce în ce mai multe catastrofe afectează continentul american, iar meterologii acuză fenomenul climatic El Nino pentru ele. Această încălzire ciclică a apelor Pacificului ecuatorial, care este însoţită de manifestări atmosferice neobişnuite în întreaga lume, a reapărut în iunie şi va continua până la sfârşitul lui martie, potrivit experţilor. Pe imaginile administraţiei americane a oceanelor şi condiţiilor atmosferice, El Nino apare sub forma unei mase roşii, ce indică temperaturi ridicate şi se întinde în Pacific, din Australia până în America Centrală. El Nino afectează regimul curenţilor de aer şi oceanici din Pacific, presiunea atmosferică creşte în vestul oceanului şi scade în est, apa caldă din vest migrază spre costele Peru, influenţând clima. Din Alaska până la Centura de Foc, a dus, în ultimele săptămâni, la dereglări de toate felurile. Astfel, locuitorii din New York şi Washington se află sub un munte de zăpadă ce a dus la anularea unor zboruri, la închiderea şcolilor şi clădirilor publice şi a cartierului general al ONU. “Sunt cel puţin doi jucători în această partidă: El Nino şi Atlanticul de Nord”, a declarat Klaus Wolter, climatolog la universitatea Colorado.

Situaţia este opusă la aproape 8.000 de kilometri sud, unde locuitorii din Rio de Janeiro se topesc sub soarele puternic şi unde s-au înregistrat temperaturi fără precedent în ultimii 50 de ani. Marţi, la 46,3 grade Celsius, era mai cald în Rio de Janeiro decât în Sahara şi decât oriunde în altă parte din lume, cu excepţia oraşul Ada din estul Ghanei, potrivit Organizaţiei Meteorologice Mondiale. Dar în restul Americii Latine, inundaţii provoacă pagube şi victime. În estul statului brazilian Sao Paulo, învecinat cu Rio, ploile aproape neîntrerupte au provocat moartea a 70 de persoane de la sfârşitul lunii decembrie. În Mexic, ploile neobişnuit de abundente pentru această perioadă a anului s-au soldat cu 42 de victime în vestul ţării, iar măsuri de urgenţă au fost luate în capitala Ciudad de Mexico, din cauza unei pene la sistemul de scurgere. Şi în Bolivia, ploile diluviene au provocat moartea a 10 persoane şi peste 22.000 de sinistraţi, în timp ce în Peru, autorităţile au introdus un pod aerian fără precedent, pentru a evacua 3.500 de turişti blocaţi în apropiere de ruinele Machu Picchu. Stare de urgenţă a fost declarată şi la Buenos Aires, deoarece fluviul Parana riscă să iasă din matcă. În schimb, Ecuadorul se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 40 de ani, iar în Venezuela, preşedintele Hugo Chavez a decretat stare de urgenţă, pentru că trei hidrocentrale ce asigură 70% din producţia de electricitate a ţării, funcţionează la nivel minim.