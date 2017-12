Ninsori, polei și vânt. Cod galben de ceață

Meteorologii de la ANM au emis mai multe avertizări de vreme rea. Este avertizare de precipitaţii mixte, polei, intensificări ale vântului, valabilă până mâine, la ora 10. În intervalul menţionat precipitaţiile se vor restrânge către estul şi sud-estul ţării, unde şi vântul va diminua treptat în intensitate, dar rafalele vor mai atinge 45-55 km/h. În Moldova, Carpaţii Orientali şi vestul Carpaţilor Meridionali vor predomina ninsorile, iar în Muntenia şi Dobrogea se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. Izolat se va forma polei şi se vor mai cumula cantităţi de apă de 15-20 l/mp. Precipitații mixte vor fi și în restul teritoriului, dar pe arii restrânse. Până la ora 23:00, local în judeţele Dolj şi Gorj, inclusiv zona municipiilor Craiova şi Tg. Jiu şi drumurile naţionale şi europene aferente, este cod galben de ceață. Vizibilitatea va fi scăzută local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.