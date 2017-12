Nintendo înregistrează pierderi

Producătorul japonez de jocuri video Nintendo a anunţat că în exerciţiul 2013-2014 a înregistrat pierderi nete de 23,2 miliarde de yeni, circa 229 milioane de dolari, după un profit de 7,1 miliarde de yeni în exerciţiul precedent, în principal din cauza vânzărilor sub aşteptări de console Wii U. De asemenea, cifra de afaceri a Nintendo a scăzut şi ea cu 10% în ritm anual, până la 571,73 miliarde de yeni. În exerciţiul fiscal ce s-a încheiat în luna martie 2014, Nintendo a vândut 2,72 milioane de console Wii U, mult sub obiectivul iniţial de nouă milioane de unităţi. Comparativ, rivalul Sony a vândut peste şapte milioane console PlayStation 4, iar Microsoft a livrat peste cinci milioane de console Xbox One, ambele în primele cinci luni de la lansarea pe piaţă. “Vânzările principalei noastre console au fost sub aşteptări. Aceasta a fost o eroare de calcul”, a declarat preşedintele Nintendo, Satoru Iwata, care a exclus însă varianta demisiei.

Nintendo speră să revină pe profit în exerciţiul fiscal curent, care se va încheia în luna martie 2015, estimările companiei vizând un profit net de 20 de miliarde de yeni şi o cifră de afaceri de 590 de miliarde de yeni, în creştere cu 3,2% în ritm anual. Compania speră să vândă în acest an 3,6 milioane de console Wii U şi 12 milioane de console 3DS, comparativ cu 12,24 milioane de unităţi în exerciţiul care tocmai s-a încheiat. În pofida lansării de noi produse, cei trei mari producători de console de jocuri video (Sony, Nintendo şi Microsoft) se confruntă cu o concurenţă din ce în ce mai mare din partea dispozitivelor mobile. Potrivit analiştilor, tabletele şi smartphone-urile controlează circa 10% din piaţa de 80 de miliarde de dolari a jocurilor video, iar în câţiva ani vor fi la fel de perfomante ca actualele console.

Spre deosebire de jocurile pe canale aşa-zis tradiţionale, compania King Digital Entertainment a înregistrat venituri-record, de 607 milioane de dolari, în primele trei luni ale acestui an, primul trimestru pentru care raportează rezultate după listarea la bursă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, veniturile au crescut de aproape trei ori, de la 206 milioane de dolari. În ultimul trimestru al anului trecut, King Digital Entertainment, care produce jocul pentru smartphone-uri şi tablete Candy Crush Saga, a obţinut venituri de 602 milioane de dolari. Creşterea din primul trimestru a fost susţinută de noile titluri lansate, precum Farm Heroes Saga.

Profitul net al companiei anglo-suedeze a urcat de peste două ori, de la 53 milioane de dolari în urmă cu un an la 127 milioane de dolari, în timp ce câştigul operaţional a crescut de peste trei ori, la 248,6 milioane de dolari. King Digital Entertainment s-a listat în luna martie la bursă, însă acţiunile au scăzut puternic, iar compania a pierdut un miliard de dolari din capitalizare în prima zi de tranzacţionare. Titlurile au închis marţi la preţul de 18,76 dolari, faţă de cotaţia de listare de 22,5 dolari, conferind companiei o capitalizare de 5,91 miliarde de dolari.