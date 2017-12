Prezidentul suferă de sindromul “Autobuzul”, cazul fiind vizibil cu ocazia vizitelor de lucru la inundaţii. Aşa se explică numeroasele trăiri personale şi reacţii neprevăzute, unele dintre ele fiind la un pas de limita dosului de labă. Diverşi indivizi au criticat atitudinea preşedintelui faţă de presă. Se vede treaba că dumnealor sunt pe o pistă falsă, dacă nu cumva la mijloc este vorba despre rea intenţie… Realitatea este total diferită şi ţine strict de efectele generate de “Autobuzul”. În realitate, preşedintele, sub impulsul senzaţiei că se află într-o rată cu navetişti, a avut sentimentul că se sufocă, solicitând gazetarilor să se dea din faţa lui. Sunt apucături pe care le credeam definitiv eradicate. De când mă ştiu, în speţa navetiştilor şi a călătorilor cu autobuzul există prostul obicei de a se buluci în faţă, peste şofer, ca la Verdun, gata de atac. Pesemne că, în tinereţe, preşedintele a călătorit mult cu autobuzul, înfruntând numeroase momente de acest gen. Aşa se explică de ce a contestat luminile cameramanilor, nişte bagabonţi, îndreptate pe contrasens spre el. Sindromul “Autobuzul” se manifestă acut printr-o bălăngăneală de nedescris, declanşând stări de vomă. Proţăpindu-se în faţa preşedintelui, ca să-l întrebe cum poate schimba un ministru, ziariştii tulburenţi nu au făcut decât să-l enerveze la culme… Sigur, într-o astfel de atmosferă, după cum se ştie, spiritul de harţă se amplifică şi mai mult. Tot dintr-o regretabilă confuzie, preşedintele s-a pus în gură cu o băbuţă mincinoasă, după cum spunea domnia sa. Nici baba nu se lăsa, nici preşedintele nu ceda! Fiind preocupat să scoată ţara din criză, a confundat baba cu şoferul autobuzului, mai ales că avea şi chipiu sub formă de basma. Scena cu pricina este antologică. Baba stă pe scara autobuzului şi preşedintele se ceartă singur, încercând să afle cine este mincinosul. Ca un autostopist versat, dă din mâini. Deunăzi, la profilul economic, am atras atenţia că datul din mâini falimentează industria de evantaie. Fiind prea aglomerat în autobuz, preşedintele a fost călcat de un copil pe bombeuri. Dacă i s-ar întâmplat chestia asta lui Boc, ar fi rămas atârnat ca un breloc. De câte ori ţine mâna ridicată, te sperii că i s-a făcut rău şi îi curge borşul pe nas. Ca autobuzist la inundaţii, preşedintele se vrea a fi un exemplu singular. Îi uşuieşte din faţa lui pe toţi cei pe care nu-i suportă. Urmează staţia anticipatelor, cu peron pe partea dreaptă. Până şi sindromul “Autobuzul” s-a politizat. De acum încolo, să vedeţi zgâlţâială ca lumea la şedinţele de partid… Constat că, atunci când i se cere, din diverse motive, să cedeze locul, preşedintele se face că nu aude! Ar vrea el să redevină preşedintele jucător de altădată, dar e spaţiul prea strâmt. Unde şi când să centrezi? Unde, cum şi când să dai cu capul? Nu asta este definiţia preşedintelui jucător? În ultima vreme, s-a întâmplat ca unii dintre pasagerii statornici ai PDL să fie aruncaţi din autobuz. Au plătit pentru că nu au păstrat distanţa regulamentară. Nişte bagabonţi!