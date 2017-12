Niţă estimează că economia va scădea cu 6% în acest an

Ministrul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Constantin Niţă, estimează o contracţie a economiei cu 6% pentru acest an şi afirmă că, în acest context, se impune reducerea unor cheltuieli bugetare, creşterea investiţiilor statului şi adoptarea unor măsuri fiscale. „Cred eu că, în acest an, creşterea economică se va situa undeva la -6%, deci acesta ar fi un lucru rezonabil. Minus 6% este ce se poate obţine în momentul de faţă, este o situaţie de criză şi o situaţie dificilă pentru economia românească”, a declarat Niţă. El a afirmat că, în aceste condiţii, acţiunile care se impun sînt reducerea unor cheltuieli bugetare, creşterea investiţiilor, măsuri fiscale. Ministerul pentru IMM-uri a semnat, ieri, aproape 40 de contracte de finanţare din fonduri europene, acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru proiecte mari de investiţii, de pînă la 1,025 milioane euro pentru un beneficiar. Valoarea contractelor semnate se ridică la circa 31 milioane euro, acoperind astfel întregul buget alocat programului pentru anul 2008. Estimarea oficială, luată în calcul de Guvern la elaborarea bugetului, indică o scădere economică de 4% în acest an. Economia s-a contractat în primul trimestru cu 6,2% comparativ cu perioada similară din 2008 şi cu 4,6% faţă de ultimul trimestru al anului trecut.

Neimpozitarea profitului reinvestit, amînată

Ministrul pentru IMM-uri a mai declarat ieri că neimpozitarea profitului reinvestit va fi amînată, cel mai probabil, pentru anul viitor, deoarece necesită modificarea Codului Fiscal. „Neimpozitarea profitului reinvestit trebuie adoptată prin modificarea Codului Fiscal. Orice modificare a Codului Fiscal trebuie anunţată cu şase luni înainte de a fi aplicată, de aceea nu cred că măsura se va adopta în acest an. Cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2010”, a spus Niţă. Premierul Emil Boc a declarat, ieri, că Guvernul va negocia cu FMI şi CE neimpozitarea profitului reinvestit, facilitate care trebuia introdusă din lunile aprilie-mai. În programul de convergenţă transmis de Guvern către Comisia Europeană, neimpozitarea profitului reinvestit este prezentată la modul general, fără o dată de intrare în vigoare şi fără un impact bugetar, după ce în varianta de proiect elaborată anterior această facilitate era indicată ca urmînd să fie aplicată din 2010 şi doar pentru anumite activităţi.