Niţă spune că a propus intoducerea impozitului forfetar doar pe anumite activităţi

Ministrul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Constantin Niţă, a declarat, ieri, că Guvernul trebuie să aloce bani pentru investiţii guvernamentale pentru a contracara scăderea cererii. Totodată, ministrul IMM-urilor a mai spus că abia în aceste zile au fost alocate fonduri pentru fondul de contragarantare. „După cum vedeţi, lucrurile s-au mişcat destul de greu. Însă, am dat drumul şi la investiţii de risc. Aceste instituţii vor exista şi vor sprijini sectorul IMM-urilor”, a precizat Niţă. Ministrul Constantin Niţă a mai declarat că se lucrează la o strategie de dezvoltare a IMM-urilor pe următorii patru ani. „În ultimii 20 de ani am făcut o dezvoltare haotică. România nu s-a axat şi nu a spriinit dezvoltarea unor produse şi mărci româneşti şi multe întreprinderi valoroase au murit. Statul trebuie să intervină şi să sprijine producătorii români. Este timpul să stabilim o strategie clară în care România trebuie să investească”, a adăugat Niţă. În ceea ce priveşte introducerea impozitului forfetar, ministrul IMM-urilor a declarat că el a propus implementarea acestuia numai pe anumite ramuri de activitate, pentru a scoate la suprafaţă economia neagră. „Unii m-au acuzat că eu am introdus impozitul forfetar. Da, eu l-am introdus în planul de guvernare, dar era impozit forfetar pe anumite activităţi (tutun, alcool, produse petroliere). După cum vedeţi, sînt diverse dezbateri care susţin eliminarea acestui impozit. Trebuie să fiu solidar cu Guvernul, dar nu pot să rămîn insensibil la ceea ce spune mediul de afaceri”, a declarat Constantin Niţă. Tot ieri, premierul Emil Boc a declarat că Guvernul va lua o decizie după ce va analiza impactul introducerii acestui impozit. „Aşteptăm evaluarea impactului acestui impozit şi atunci vom face publice concluziile noastre”, a precizat Boc. Firmele plătesc, de la 1 mai, un impozit minim anual cuprins între 2.200 lei (aproximativ 500 euro), dacă au venituri totale de pînă la 52.000 lei, şi 43.000 lei (circa 10.000 euro) pentru venituri de peste 129 milioane lei. Firmele care înregistrează profit plătesc în continuare un impozit de 16%, dar nu mai puţin de limita minimă aferentă intervalului de venituri în care se încadrează. Introducerea acestui impozit a fost criticată de reprezentanţii mediului de afaceri, dar şi de politicieni.