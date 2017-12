Niţescu, puştiul-minune de la FC Farul

În vârstă de 20 de ani, Costel Niţescu este ultimul produs de marcă al FC Farul, după ce formaţia constănţeană i-a propulsat către marea performanţă, în ultimii ani, pe Denis Alibec, Cosmin Matei sau Alexandru Măţel. Actualul fundaş dreapta al Farului şi-a câştigat un loc de titular în defensiva grupării de pe litoral la capătul unui tur de campionat extrem de dificil. După ce a debutat la seniori în finalul sezonului trecut al Ligii a II-a, Niţescu a părut unul dintre preferaţii antrenorului Ioan Sdrobiş şi a început actualul campionat în formula de start a Farului, dar câteva prestaţii mai puţin reuşite l-au trimis pe banca de rezerve. Şi-a revenit rapid şi a avut o evoluţie excelentă în partea a doua a turului, determinându-l pe selecţionerul Emil Săndoi să-l cheme la trialul pentru formarea unei noi echipe naţionale de tineret a României. „A fost un tur dificil, mai ales că am început târziu pregătirea şi au fost mulţi jucători noi în lot. După un start mai puţin reuşit, mi-am câştigat un loc de titular şi mă bucur foarte mult că am avut ocazia să joc. Convocarea la trial a fost o mare surpriză pentru mine, chiar dacă fusesem anunţat că eram urmărit de reprezentanţii federaţiei. A fost o experienţă nouă şi sper să mai fiu convocat la naţionala de tineret”, a declarat tânărul fundaş dreapta, care pare să calce pe urmele predecesorului său pe acest post la FC Farul, Alexandru Măţel. „Mă cunosc bine cu Măţel, ba chiar am fost colegi la grupele de juniori o bună bucată de vreme. El este mai tehnic decât mine, dar sper să recuperez şi să ajung şi eu la nivelul primei ligi”, a adăugat Niţescu. Singurul jucător din lotul constănţean care a evoluat doar la FC Farul în cariera sa speră ca formaţia de pe litoral să aibă un retur cel puţin la nivelul primei părţi a sezonului. „Ne aşteaptă un retur foarte dificil şi avem nevoie de un start bun. În primele trei etape vom avea parte de adversar puternici, însă trebuie să câştigăm măcar cele două meciuri de pe teren propriu”, a mai spus noul puşti-minune de la FC Farul.