Nivel maxim de alertă teroristă pentru Bruxelles

Ministerul Afacerilor Externe a informat sâmbătă cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Belgiei că Organul Belgian de Coordonare pentru Analiză (OCAM) a amenințărilor a ridicat nivelul de alertă teroristă la nivelul maxim pentru orașul Bruxelles, 4 pe o scară de 1 la 4, ceea ce semnifică "o amenințare serioasă și iminentă".

OCAM cere, de asemenea, populaţiei din Bruxelles să faciliteze controalele de securitate

Circulaţia metroului din Bruxelles a fost oprită, sâmbătă, iar poliţişti şi soldaţi bine înarmaţi patrulau pe străzile capitalei belgiene.

Autorităţile belgiene au ridicat sâmbătă la maxim nivelul alertei teroriste în Regiunea Bruxelles, citând o "ameninţare serioasă şi iminentă care necesită adoptarea unor măsuri de securitate, precum şi recomandări specifice pentru populaţie", relatează AFP în pagina online.

"După o nouă evaluare", Organizaţia de coordonare pentru analiza ameninţării (OCAM), aflată în subordinea Ministerului belgian de Interne, a declarat într-un comunicat că "nivelul alertei teroriste a trecut la nivelul 4, foarte grav, pentru Regiunea Bruxelles". "Nivelul 3 rămâne valabil pentru restul ţării", a adăugat OCAM.

OCAM descrie "o ameninţare serioasă şi iminentă care necesită adoptarea unor măsuri de securitate, precum şi recomandări specifice pentru populaţie". Centrul face apel la locuitorii capitalei belgiene să evite locurile aglomerate, precum "concertele, marile evenimente, gările şi aeroporturile, transporturile în comun" şi centrele comerciale foarte frecventate.

"Situaţia este serioasă. Altfel, nu am trece la nivelul 4, dar situaţia este sub control", a declarat sâmbătă ministrul belgian de Interne, Jan Jambon, în timp ce sosea la o reuniune specială a Cabinetului de securitate, relatează Associated Press în pagina online.

Mărturia unui constănțean aflat la Bruxelles:

Potrivit Neptun TV, Iulian Gropoșilă, președintele IMM Constanța, a descris situația din Bruxelles astfel: "Un Bruxelles asediat, un Bruxelles ale cărui străzi sunt invadate de vehicule blindate ale Armatei, polițiști și militari cu armament de război. O atmosferă extrem de greoaie și pe care nu am mai văzut-o până acum".