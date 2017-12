Nivelul de dopamină din creier ne influenţează deciziile

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici, nivelul de dopamină din creier influenţează capacitatea de a lua decizii, având un impact direct asupra vieţii de zi cu zi. Dopamina, o substanţă secretată de creier care are un rol important în determinarea dispoziţiei, ar putea avea impact direct asupra vieţii de zi cu zi. Experimentul realizat de cercetătorii britanici a testat presupoziţia potrivit căreia alternarea nivelului de dopamină din creier afectează procesul analitic de luare a deciziilor. Astfel, celor 61 de participanţi la studiu li s-au propus 80 de destinaţii de vacanţă, de la Grecia la Thailanda, şi li s-a cerut să le acorde un punctaj al atractivităţii pe o scală de la unu la şase. Prima dată subiecţilor li s-a dat zahăr şi li s-a cerut să se imagineze în respectivele destinaţii. A doua oară, acestora li s-a administrat un medicament L-Dopa, folosit în general în tratamentul persoanelor cu maladia Parkinson pentru a creşte concentraţia de dopamină din creier. S-a constatat că aceia care au avut un nivel ridicat al substanţei au avut aşteptări mai mari când au acordat puncte destinaţiilor de vacanţă şi au ales în consecinţă.

Studiul a confirmat că dopamina are un rol important în proiectarea plăcerii asociate cu diferite momente viitoare. Coordonatorul studiului, Tali Sharot de la Universitatea UCL, a concluzionat că dopamina are un rol important în procesul de luare a deciziilor importante, fie că este vorba de a alege un job sau a întemeia o familie. Persoanele dependente de heroină sau jocuri de noroc au tendinţa de a supraestima plăcerea pe care ar putea s-o simtă în asociere cu o anumită activitate, pentru că sistemul care le reglează nivelul de dopamină este disfuncţional.