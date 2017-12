Nivelul de pregătire al tinerilor jurnalişti, motiv de îngrijorare în Marea Britanie

Nivelul de pregătire al tinerilor care profesează în domeniul jurnalismului constituie un motiv de îngrijorare în Marea Britanie. Compania britanică Skillset a realizat un studiu pe parcursul unui an, stabilind că nivelul de pregătire al tinerilor jurnalişti din redacţiile ziarelor şi revistelor reprezintă un motiv de îngrijorare, în condiţiile în care aceştia au o serie de lacune în ceea ce priveşte redactarea sau editarea materialelor ori realizarea de interviuri. Pe de altă parte, compania Skillset, care promovează educarea şi formarea angajaţilor industriei media britanice, menţionează în studiul său că impactul tehnologiilor digitale asupra industriei de publishing a scos la iveală lipsa unor capacităţi de maximă importanţă, într-un moment în care materialele bine scrise şi editate ori interviurile foarte bune devin şi mai importante, deoarece consumatorii sînt pregătiţi acum să plătească pentru conţinut de calitate.

The Skills Strategy for Publishing, studiu a cărui realizare a însemnat un an de cercetări şi consultări, ia în calcul necesităţile publicaţiilor şi subliniază că este vital pentru jurnalişti să înţeleagă şi să maximalizeze valoarea conţinuturilor multimedia şi multi-platformă atît în Marea Britanie, cît şi în străinătate. Documentul subliniază necesitatea dezvoltării unor forţe de vînzări de media şi publicitate capabile, în special pentru domeniul digital, precum şi necesitatea ca ziariştii care lucrează pe cont propriu să aibă cunoştinţe tehnologice şi multimedia. Raportul notează că publisherilor le este tot mai greu să recruteze oameni calificaţi în domeniile tehnologic şi multimedia, confruntîndu-se în acest sens cu o concurenţă extrem de serioasă din partea industriei jocurilor computerizate şi a celorlalte industrii media creative. ”Impactul recesiunii şi al schimbărilor tehnologice accelerate a fost unul profund asupra sectorului de publishing”, a declarat Gail Rebuck, membru al consiliului de administraţie al Skillset şi preşedinte al Random House Group. ”Pentru a profita de oportunităţile existente în ceea ce priveşte crearea şi livrarea de conţinut complex pentru educarea, implicarea şi menţinerea atenţiei cititorilor, industria are nevoie de oameni capabili să combine elementele jurnalismului clasic cu noile abilităţi digitale şi tehnice şi care să pună din nou accentul pe creativitate”, a spus el.