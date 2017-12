“NLP şi Magia Comunicării“, un manual al descoperirii calităţilor din subconştientul uman

NLP sau programarea neurolingvistică este o ştiinţă relativ nouă, care s-a născut la sfîrşitul anilor '70, bazele acesteia fiind puse de Richard Bandler şi John Grinder. În încercarea de a descoperi şi înţelege comportamentul individului, cei doi oameni de ştiinţă americani au desfăşurat un studiu avînd ca subiecţi avocaţi de renume şi vînzători, la care au observat capacitatea de a comunica şi de a se adapta celorlalţi. Treptat, această ştiinţă a dezvoltat modele şi intervenţii folosite în firme, în şcoli, în centrele de formare, în spatele formulei magice NLP Neuro Linguistic Programming (programarea neurolingivistică) aflîndu-se, de fapt, un model al comunicării, care îşi poate găsi locul în orice domeniu de activitate.

Deşi, din păcate, acest model nu se învaţă, încă, în nicio şcoală sau facultate din România, pasionaţii de psihologie, studenţi, profesori, dar şi toţi cei care sînt interesaţi să înveţe să comunice cu adevărat, în primul rînd cu propria persoană şi apoi şi cu ceilalţi, au ocazia, acum, să descopere tehnicile NLP, prin intermediul unei cărţi de excepţie. Este vorba despre volumul “NLP şi Magia Comunicării. Programarea neurolingvistică în arta şi tehnica de a comunica“, apărut recent, la Editura Mar şi semnat de Christian N. Iordănescu. Constănţean prin adopţie de numai cîţiva ani, autorul a revenit în ţară în anul 2001, după mai bine de 20 de ani petrecuţi la Stuttgart, în Germania, pentru a prezenta publicului român acest domeniu nou şi fascinant şi pentru a punele bazele unui institut NLP. De remarcat este experienţa profesională de excepţie a lui Christian Iordănescu, pe tot parcursul timpului petrecut în străinătate. Născut la Braşov, în anul 1960, autorul a părăsit România în anul 1978, pentru a se stabili la Stuttgart. După ce a absolvit o şcoală tehnică de construcţii civile, acesta a preferat să se angajeze la o bază a forţelor militare americane. Bucurîndu-se de aprecierea autorităţilor militare americane, C. Iordănescu a devenit, după scurt timp, preşedintele clubului de prietenie germano-american. Ulterior, în cadrul firmei AAFES (Amy and Air Force Exchange Services) a început să îşi completeze studiul în “General Management“, urmînd şi un program de Economie fundamentală la Stuttgart şi New York. Între 1999 şi 2004, s-a specializat în programarea neurolingvistică, obţinînd certificarea internaţională ca NLP Practitioner (Society of Neurolinguistic Programming) şi certificarea locală ca NLP Master Practitioner în Stuttgart. În prezent, Christian Iordănescu este membru al Asociaţiei Române de Programare Neurolingvistică, scrie lucrări în domeniul NLP, organizează programe de dezvoltare personală pe aceste metode, colaborează cu diverse organizaţii şi publicaţii din România.

Prima carte a lui Christian N. Iordănescu, apărută la Constanţa, “NLP şi Magia Comunicării. Programarea neurolingvistică în arta şi tehnica de a comunica“, ascunde în ea mulţi ani de experienţă a autorului, munca acestuia cu o întreaga varietate de oameni, clienţi mulţumiţi din diferite domenii profesionale, oferind cititorului posibilitatea de a aplica modelul de bază al NLP-ului în orice activitate cotidiană. Secretele unei comunicări de succes, metode relativ noi şi complexe care deschid alte perspective de relaţionare cu lumea, tehnici de auto-analiză, de recepţionare şi decodificare a mesajelor, de influenţare a oamenilor şi de abordare a problemelor sînt doar cîteva din ingredientele acestei cărţi extraordinare. Definită drept metodă revoluţionară de perfecţionare a comunicării interumane şi a dezvoltării personale, Programarea neurolingvistică mai este numită “arta şi ştiinţa despre excelenţă personală“ sau “studiul experienţei subiective“ şi deschide căi practice de a modifica felul cum gîndim sau ne comportăm. “Teza care este fundaţia teoriei NLP-ului se bazează pe faptul că experienţa vieţii noastre se imprimă sau se în creier cu ajutorul legăturilor sinaptice ale neuronilor. Aceste informaţii ajung într-o în subconştient. Ele se pot găsi aici oricînd, se pot aduce pe suprafaţa conştientă şi pot fi prezentate mai departe cu ajutorul limbajului. Acest depozit de informaţii se poate modifica sau re-programa, înainte de a fi dat mai departe. De aicişi numele, . NLP este un manual al descoperirii şi folosirii, pînă la epuizare, a calităţilor ascunse din subconştientul nostru“, consideră autorul în cel de al II-lea capitol al lucrării, “NLP - Un model, nu un hocus-pocus“.

Lansarea oficială a cărţii va avea loc la Salonul Naţional de Psihologie din luna iunie, autorul mărturisind că, în curînd, lucrarea va fi urmată de un alt volum reprezentînd partea practică, precum şi de o nouă carte intitulată “Stresul este la modă“.