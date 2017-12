No Doubt se reuneşte în 2009

Trupa americană No Doubt se va reuni în 2009, pentru un turneu mondial şi pentru a lansa un nou album, primul în ultimii şapte ani. Celebra trupă din Los Angeles a ales să facă acest anunţ prin publicarea pe site-ul oficial al trupei, www.nodoubt.com, a unei mici conversaţii purtate prin sms de chitaristul şi de solista trupei No Doubt, fără să facă alte precizări. ”Am «febra cabinei». Poate că ar trebui să organizăm cîteva concerte sau ceva de genul acesta”, a scris chitaristul Tom Dumont. ”Cred că trebuie s-o facem acum. Nu cred c-ar trebui să mai aşteptăm”, a fost răspunsul solistei Gwen Stefani. ”Să luăm cu noi în turneu copiii şi toate dădacele. Va fi atît de amuzant! Ne va inspira atît de mult, să urcăm din nou pe scenă şi să cîntăm acele cîntece împreună”, a adăugat Stefani. Discuţia membrilor trupei a continuat referindu-se la cît de multă inspiraţie au artiştii atunci cînd sînt pe drum, în turneu şi la faptul că trebuie să-i anunţe pe managerii trupei despre deciziile pe care le-au luat.

Trupa No Doubt a avut numeroase şedinţe de înregistrări în anul 2008. Participarea lui Gwen Stefani la aceste înregistrări a fost limitată, deoarece artista a dat naştere celui de-al doilea fiu, la sfîrşitul lunii august. Membrii trupei No Doubt nu au mai cîntat împreună de la mijlocul anului 2004, iar ultimul material discografic a fost ”Rock Steady”, în 2001. De atunci, Gwen Stefani a lansat două albume solo, aclamate de critici, iar ceilalţi membri ai trupei şi-au continuat carierele solo şi sesiunile de înregistrări cu alte trupe. Ei au colaborat pe albumul ”Happy in Galoshes”, cel mai recent album solo al lui Scott Weiland, fostul solist al trupelor Stone Temple Pilots şi Velvet Revolver. No Doubt este o formaţie de ska/rock, înfiinţată în California, în 1986. Albumul ”Tragic Kingdom”, pentru care No Doubt a obţinut un disc de platină, a ajutat la reintroducerea muzicii ska în anii \'90, iar ”Don\'t Speak”, al treilea single de pe materialul discografic, a devenit un succes internaţional, deţinînd recordul pentru cele mai multe difuzări la radiourile americane timp de trei ani. Următorul album, ”Return of Saturn”, lansat în 2000, deşi a primit recenzii favorabile din partea criticilor, nu a avut succes comercial. Albumul ”Rock Steady”, cu influenţe raggae şi dancehall, conţine două piese ce au primit premii Grammy (”Hey Baby” şi ”Underneath It All”). De-a lungul carierei, trupa No Doubt a vîndut 27 de milioane de albume în toată lumea, fiind nominalizată la premiile Grammy de nouă ori.