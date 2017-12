Noapte albă în lupta cu viiturile

Tunetele şi fulgerele care s-au abătut, în weekend, peste judeţul Constanţa, au fost însoţite de ploi torenţiale, cantitatea de precipitaţii căzută ajungînd, în unele localităţi, pînă la 69 de litri/m.p. Sub presiunea şuvoaielor, canalizările au răbufnit, zeci de locuinţe au fost asaltate de ape, viiturile au „spălat” sute de gospodării, numeroase drumuri s-au transformat în rîuri, mai multe localităţi au rămas fără curent electric şi fără apă potabilă. Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, echipele de intervenţie ale RAJA şi angajaţii ENEL, alături de comandamentele pentru situaţii de urgenţă constituite la nivel local au avut parte de o noapte albă, în care s-au luat în piept cu natura pentru a reduce proporţiile dezastrului. În municipiul Constanţa, primarul Radu Mazăre şi reprezentanţii Comandamentului municipal pentru situaţii de urgenţă s-au deplasat în zonele cu probleme din oraş. Mazăre a declarat că Primăria va face tot posibilul pentru a despăgubi persoanele ale căror case au fost inundate.

Străzi şi locuinţe inundate în municipiul Constanţa

Echipele de intervenţii ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” au avut cele mai multe intervenţii în municipiul Constanţa, acţiunile lor fiind solicitate pe şoseaua Mangaliei, bulevardele: Aurel Vlaicu, 1 Mai, Tomis, IC Brătianu şi Mamaia, precum şi pe străzile Theodor Speranţia, Poporului, Soveja, Egretei, Frigului, Mugurului, Oituz, Dragoslavelor, Semănătorului, Andrei Mureşan, Sălciilor, Soarelui, Arcului, Bucureşti, Bradului, Ştefan Mihăileanu, Muşcatelor, Victor Haiducul şi Nicolae Grindeanu. De asemenea, ISU a anunţat că, în urma precipitaţiilor abundente, pe plajele litorale s-au format ravene, nisipul fiins spălat de şuvoaiele de apă care s-au scurs spre mare, unele avînd chiar şi trei metri lăţime. Cele mai afectate au fost plajele din staţiunea Mamaia, în zona hotelurilor Modern, Victoria, restaurant Cleopatra, dar şi plaja Constanţa de la Modern şi Zorile. Prin Sistemul de Apel Unic de Urgenţă 112, Dispeceratul ISU a preluat 308 apeluri. Ca urmare a solicitărilor cetăţenilor, forţele (143 subofiţeri şi 9 ofiţeri) şi mijloacele ISU „Dobrogea” au intervenit în 83 de situaţii pentru evacuarea apei din gospodării (beciuri, case, subsoluri) dar şi din instituţii (AJOFM, Sediul Corpului de Control al Primăriei Constanţa, Casa Căsătoriilor şi Spitalul de Boli Infecţioase). Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Stela Halichidis, a declarat că s-a reuşit salvarea aparaturii şi că nu a fost înregistrată nicio pagubă, deşi iniţial s-a crezut că frigiderul din morgă ar putea să fie ars, în condiţiile în care, în demisolul clădirii, apa depăşise chiar şi un metru. Echipele Regiei Autonome Judeţene de Apă Constanţa au acţionat cu utilaje pentru decolmatare în staţiunea Mamaia şi în municipiul Constanţa (străzile Soveja, Chiliei, Brânduşei, b-dul IC Brătianu, şoseaua Mangaliei, b-dul 1 Mai, b-dul Ferdinand şi cartierele CET şi Coiciu). În ceea e priveşte avariile înregistrate de liniile de tensiune ale ENEL, locuitorii din cartierele Km 4-5 şi Faleză Nord au rămas, sîmbătă noapte, fără curent electric. În cursul nopţii de sîmbătă spre duminică, meteorologii au înregistrat precipitaţii care au ajuns, în muncipiul Constanţa, la 50,7 l/m.p.

Baraje mobile, folosite în premieră la Constanţa

Imediat după ruperea de nori, primarul Constanţei, Radu Mazăre, viceprimarul Gabriel Stan şi reprezentanţii Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul municipiului s-au deplasat în zonele afectate de viituri. În zona Delfinariu, circulaţia a fost îngreunată, iar mai multe locuinţe de pe străzile Oneşti şi Grozeşti au fost asaltate de ape. În timp ce echipele Protecţiei Civile Constanţa amplasau în zonă baraje mobile - folosite în premieră în acest an (Dispozitive foarte flexibile din plastic, umplute cu apă, care deviază traseul principalului debit al viiturii către Lacul Tăbăcăriei) - primarul Radu Mazăre a declarat: „În această zonă sînt probleme de fiecare dată cînd plouă mai tare. Primăria Constanţa a dat în urmă cu ceva timp bani celor de la RAJA SA pentru a rezolva cumva problema, dar lucrările nu au fost făcute aşa cum trebuie, după cum îmi reclamă oamenii. La ultimele inundaţii mai grave, Primăria a ajutat locuitorii din această zonă, oferindu-le produse electrocasnice şi piese de mobilier. Acum îi vom ajuta din nou. Din cîte am văzut eu, pagubele nu sînt aşa de mari. În cel mai scurt timp, reprezentanţii Primăriei vor veni şi vor înălţa bordurile pentru ca apa care vine pe străzi să nu mai ajungă în casele oamenilor“.

Două camere ale unei case din Km 4-5, surpate

În cartierul Km 4-5, casa în care locuiesc Stana Iordan, de 75 de ani, şi Nicolae Stan, de 81 de ani, situată pe strada Teodor Speranţia, s-a surpat parţial. Femeia a spus că, dacă nu ar fi fost vecinii, ea şi soţul ei, care este orb, ar fi pierit în timpul viiturii: „Noroc că am vecini care şi-au dat seama că sîntem în pericol în momentul în care apa a venit peste noi”. Două camere ale imobilului construit din chirpic s-au topit sub presiunea apelor. „Noroc că dormeam în altă cameră, pentru că dacă stăteam în camerele care s-au dărîmat, acum nu mai eram în viaţă. Viitura mi-a distrus tot. Nu mai am nimic, dar absolut nimic. Nici măcar unde dormi şi nici ce mînca”, a spus, plîngînd, femeia. Într-o situaţie aproape similară se află şi familia Damian, care locuieşte pe aceeaşi stradă. Ilie Damian, de 46 de ani, spune că locuinţa sa a fost complet inundată, viitura distrugînd totul în cale. „A fost distrusă toată mobilă, frigiderul, aspiratorul, maşina de spălat”, a spus Ilie Damian, adăugînd că s-a confruntat cu o situaţie similară în urmă cu patru ani.

Noapte albă pentru zeci de familii din Valu

Precipitaţiile înregistrate în noaptea de sîmbătă spre duminică au provocat inundaţii în mai multe localităţi din judeţ: Medgidia, Valu lui Traian, Murfatlar, Ovidiu, Satu Nou, Agigea, Eforie Sud, Tuzla. Mari cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat la: Medgidia - 35 l/mp, Pantelimon - 34 l/mp, Nuntaşi - 67 l/mp, Mihai Viteazu - 46 l/mp, Săcele - 69 l/mp. În localitatea Valu lui Traian, apa dintr-un canal aflat în apropierea Penitenciarului Valea Seacă s-a deversat şi a inundat 17 case şi 130 de grădini. În ajutorul populaţiei au intervenit efectivele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” cu o autospecială şi o motopompă, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Valu lui Traian, cu o motopompă, două vidanje şi un buldoexcavator. Noptea de sîmbătă spre duminică a fost una de coşmar pentru 40 de familii din comună, care au făcut noapte albă după puternica viitură care s-a abătut asupra gospodăriilor lor. Cea mai afectată gospodărie pare să fie cea a lui Dumitru Nicolai, unde apa a pătruns în beci şi în garaj. „Cea mai mare pagubă pe care viitura mi-a produs-o a fost distrugerea a două maşini: un Rover şi un Golf 4. Apa a intrat la calculatoarele de bord, iar acum maşinile nu mai pornesc”, a declarat propietarul celor două autoturisme. Dumitru Nicolai a mai spus că nu este prima dată cînd se inundă, numai că acum pagubele sînt mai mari. El a spus că, dacă dereaua (canalul de scurgere a apelor pluviale) ar fi fost adîncită şi cimentuită, casele din Valea Seacă nu ar mai fi fost inundate. Gospodăria familiei Tomiţă a fost inundată complet. „Ne-a intrat apa în casă prin canalul de scurgere, în fosa septică. Timp de 16 ore ne-am chinuit să scoatem apa din casă, dar şi din grădină, care a fost complet acoperită cu apă. Cît despre maşină, nici nu mai ştiu în ce stare este”, ne-a spus unul din membrii familiei Tomiţă. Purtătorul de cuvînt al Primăriei, Ionela Zota, a declarat că, anul trecut, a fost adîncit canalul de scurgere a apelor pluviale dar, din cauza faptului că intensitatea ploii a atins, de cîteva ori, 90 de litri pe metrul pătrat, canalul nu a făcut faţă viiturii puternice. Potrivit Primăriei, apa din zona Valea Seacă a fost evacuată cu ajutorul mai multor pompe puse la dispoziţie de administraţia locală.

O nouă alunecare a falezei, la Eforie

În unele localităţi au căzut cantităţi mari de precipitaţii, însă primarii au spus că nu s-au înregistrat probleme deosebit de grave. “Am avut aproxiomativ 30 de gospodării inundate, dar fără pagube materiale substanţiale. În alte cinci case a intrat apa în holuri, însă nu au fost probleme“, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. La rîndul său, edilul şef din Tuzla, Constantin Micu, a spus că apa a intrat doar în căminul cultural, însă nu s-a mai întîmplat să fie inundate case ori gospodării, ca în anii trecuţi. În localitatea Mircea Vodă au fost afectate mai multe drumuri şi un pod. “Din cauza viiturii, piatra de pe mai multe drumuri a fost luată de ape, pînă cînd s-a ajuns la pămînt. Un pod a fost fisurat, iar două case au fost inundate. Ne-am descurat însă cu utilajele pe care le-am avut, pentru că nu au fost cazuri deosebit de grave“, a declarat viceprimarul comunei Mircea Vodă, George Tănase. Probleme mai grave la infrastructură au fost sesizate în oraşul Eforie Sud, unde, din cauza debitului foarte mare, asfaltul de pe mai multe străzi a fost distrus. “Din cauza canalizărilor care nu au făcut faţă debitului mare de apă, asfaltul s-a umflat şi s-a deteriorat pe cîteva zeci de metri. Acum va trebui să reluăm lucrările de asfaltare în aceste zone. Problema noastră cea mai mare vizează faleza din Eforie Sud, care a alunecat pe cîteva zeci de metri, în zona Cazino - Pescăruş“, a delarat primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. El a adăugat că problemele la faleza din localitate datează de cîţiva ani. “Noi am făcut un proiect pentru consolidarea falezei de aici, însă a fost blocat la finanţare la Ministerul Finanţelor. Dacă se mai întîrzie mult finanţarea lui şi dacă mai plouă de două ori s-ar putea ca proiectul făcut de noi să fie insuficient“, a mai spus Brăiloiu.

Drumuri afectate de aluviuni şi linii de medie tensiune “căzute”

Compania Naţională de Drumuri şi Poduri - Constanţa a informat că, în urma precipitaţiilor abundente, s-au format şuvoaie de noroi care au afectat circulaţia rutieră pe DN 2A, între localităţile Ovidiu şi Lumina, precum şi pe DN 3, între localităţile Ion Corvin şi Băneasa. În noaptea de sîmbătă spre duminică, în intervalul orar 00:30 - 01:30, s-a acţionat cu utilaje pentru îndepărtarea aluviunilor formate, iar de la ora 02:00 s-a reluat circulaţia pe cele două artere. Pe drumurile din judeţ au acţionat echipajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri. În urma precipitaţiilor a fost afectat de aluviuni DJ 223, între localităţile Tichileşti şi Topalu, circulaţia fiind oprită pe tot timpul nopţii. Ploile şi vîntul au afectat şi distribuţia de energie electrică. SC ENEL Dobrogea a anunţat că au fost avariate linii de medie tensiune în localităţile: Ovidiu, Lumina, Murfatlar, Eforie Sud, Eforie Nord, Costineşti, Cogealac, Tariverde, Fantanele, Nuntaşi, Cheia, Grădina, Ramnicul de Jos şi de Sus, Tîrguşor, Mireasa, Nisipari şi Galeşu. Cele mai mari probleme s-au înregistrat însă în comuna Valu lui Traian, unde 1.000 de abonaţi au rămas aproape 24 de ore fără electricitate.