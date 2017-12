„Noapte Albă la City Park Mall”

Atît constănţenii, cît şi turiştii aflaţi sîmbătă seară, la City Park Mall, au avut ocazia să asiste la un show grandios de modă. Invitatul special al evenimentului a fost nimeni altul decît Cătălin Botezatu, care a prezentat două colecţii fabuloase: „Ice”, o colecţie de costume de baie pentru bărbaţi, care a deschis show-ul şi în premieră, „Fly”, o colecţie haute-couture spectaculoasă, plină de culoare. Nici brandurile Mondo, Cellini, Debenhams, La Senza, Yokko, Meli Melo şi Nine West nu au fost mai prejos, colecţiile acestora fiind primite de public cu aplauze.

Din rîndul celor care au asistat la eveniment au făcut parte şi vedete, Anastasia Soare, supranumită „regina sprîncenelor la Hollywood”, Tania Budi şi Ionuţ Budi fiind extrem de încîntaţi de întregul show de modă. Închiderea spectacolului i-a aparţinut tot lui Cătălin Botezatu, colecţia „Fly” fiind primită cu urale şi aplauze, uimind publicul prin eleganţa rochiilor, prin culoare, muzică şi coafuri. Mirela Vescan şi Stela Şapera s-au ocupat de machiajul manechinelor, iar partea de hair-styling a fost realizată de Laurent Tourette – Paris. „Eu mă exprim cel mai bine prin ceea ce fac, iar seara aceasta a reprezentat o provocare pentru că în backstage este un adevărat maraton, în seara aceasta (n.r. sîmbătă seară) cred că au fost 100 de oameni: manechine, machiori, coafori. Este foarte greu ca o prezentare să curgă, mai ales că au fost mai multe branduri care şi-au prezentat colecţiile în această seară. Eu zic că a fost un succes şi succesul a fost asigurat de public, care a participat la acest show. Am fost încîntat să îmi prezint colecţia Fly, în premieră pentru România, în cadrul evenimentului „Nopţi Albe la City Park Mall”, pentru că la Constanţa mă întîlnesc cu un public selectiv, care apreciază rafinamentul. Următoarea prezentare a acestei colecţii o voi face la New York. De fiecare dată cînd îmi expun creaţiile pe scenă, am un sentiment unic, de împlinire profesională şi personală şi îmi place ca, prin prezentările mele, să ofer un spectacol complet: în afară de rochiile şi lenjeria intimă de lux, vreau să ofer publicului un adevărat show, cu o scenografie impecabilă, în care acord atenţie fiecărui detaliu, de la coafură şi machiaj, pînă la muzică şi lumini”, a declarat Cătălin Botezatu.

Seara a fost încheiată cu un concert susţinut de Alex, primit cu căldură de public. Spectacolul care a avut loc sîmbătă seară, la City Park Mall, face parte din succesiunea de evenimente denumite generic „Nopţi Albe la City Park Mall”. „Cînd ne-am hotărît să organizăm Nopţi Albe la City Park Mall am avut în vedere, în primul rînd, faptul că, în special în sezonul estival, oamenii vor să profite la maximum de ceea ce le oferă City Park Mall. Este un concept gîndit special pentru turişti şi pentru locuitorii Constanţei, care astfel vor beneficia de serviciile City Park Mall şi în cursul nopţii, pînă la ora 01.00, în fiecare sîmbătă a lunii august. Cafenelele, restaurantele şi magazinele le vor sta la dispoziţie vizitatorilor, pentru ca ei să se poată bucura în concediu de cîteva ore de relaxare”, a declarat Andreea Haşcu, director de marketing în cadrul Neocity Group România.

Show-urile de la City Park Mall din cadrul „Nopţilor Albe” vor continua pînă la finele lunii august.