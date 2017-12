Noapte albă la muzee

„Noaptea muzeelor”, eveniment ajuns la cea de-a IX-a ediţie, va fi marcat şi la Constanţa, în această sâmbătă, spre bucuria iubitorilor de cultură care doresc să trăiască experienţe inedite, în toiul nopţii.

Primul care îşi deschide porţile, de la ora 17.00, este Muzeul de Artă, programul de vizitare a expoziţiilor permanente şi temporare fiind până la ora 24.00.

A doua instituţie aflată pe lista „de vizitat” este Muzeul Marinei Române. Acesta îşi va deschide uşile pentru public de la ora 18.00. Şi în acest an, instituţia le-a pregătit vizitatorilor un program inedit, din care nu lipsesc muzica de fanfară, în intervalul orar 19.00-20.00, momentele artistice oferite de Cercul Militar, între orele 20.00-22.00 şi nici proiecţiile de filme documentare, de la ora 21.00 şi până la miezul nopţii. Muzeul Marinei Române va rămâne deschis până la ora 02.00, accesul ultimilor vizitatori făcându-se până la ora 01.00.

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie va fi deschis de la ora 20.00 şi până la ora 24.00. Vizitatorii nocturni vor putea admira atât artefactele milenare, cât şi o expoziţie contemporană, „Coordonate fotografice”. Accesul vizitatorilor este permis până la ora 23.30.

„CU OCHII PE CER” Planetariul şi Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanta vor fi şi ele deschise publicului, de la ora 21.00. În program se găseşte filmul „Eyes on the Sky” („Cu ochii pe cer”), proiectat în sala de conferinţe „Marcel Stanciu”. Nu vor lipsi reprezentaţiile de sub cupola Planetariului, vizitarea Observatorul astronomic şi identificarea unor constelaţii, corpuri cereşti.

Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia sărbătoreşte „Noaptea muzeelor”, cu intrare liberă, până la ora 24.00, dar şi cu o serie de activităţi cultural-educative care vor debuta de la ora 16.00.

Pentru că în această sâmbătă se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Muzeelor, una dintre instituţiile de cultură reprezentative de la malul mării, Muzeul de Artă Populară, va permite accesul gratuit al publicului, în această sâmbătă, între orele 09.00-17-00.

Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment creat în 2005, de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi patronat de Consiliul Europei, UNESCO şi Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). Evenimentul este considerat a fi pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, marcată anual la data de 18 mai, la iniţiativa Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM).