Noapte incendiară cu Mohombi, Nayer şi Celia

Cântăreţul congolez Mohombi şi solista cubaneză Nayer Regalado, care au cunoscut succesul deplin pe teritoriul Statelor Unite, au susţinut, vineri seară, un concert incendiar la Mamaia, în Princess Summer Club. Alături de ei, a urcat pe scenă şi frumoasa solistă autohtonă Celia, care a cântat împreună cu Mohombi piesa „Love 2 Party”, produsă de Costi Ioniţă. Artiştii au fost primiţi extrem de călduros de publicul de la mare, iar senzaţia serii a fost Nayer, considerată cea mai sexy cântăreaţă cubaneză la ora actuală, iar cei prezenţi la concert au putut să vadă şi... motivul.

„Sunt extraordinar de fericită că pot cânta cu Mohombi, un artist talentat şi un prieten foarte bun. A fost o seară extraordinară la Mamaia, ne veţi mai vedea în această vară, că mai avem treabă pe aici”, a declarat Celia.

„Îmi plac mult oamenii de aici, care sunt primitori şi ştiu să se distreze. Am mai cântat la Bucureşti şi Timişoara, iar Mamaia mi se pare minunată”, a spus şi Mohombi.

Focoasa Nayer a fost, la rându-i, foarte încântată. „Este prima oară când mă aflu în România şi îmi place foarte mult. Iubesc oamenii de aici şi am să revin, cu siguranţă. Am auzit destule despre Mamaia, dar acum am şi văzut-o „pe viu”. Mi-a plăcut mult atmosfera de la concert”, a declarat Nayer Regalado.