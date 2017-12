„Noaptea Balcanilor” cu Ansamblul Dobrudzha din Dobrici

Ansamblul folcloric profesionist de cântece şi dansuri Dobrudzha din Dobrici le aduce constănţenilor magia folclorului bulgăresc, în seara de 8 Martie, pe Neptun TV. Câţiva dansatori, interpreţi şi instrumentişti bulgari din ansamblu, sunt invitaţi în cadrul primei ediţii a emisiunii „Cântă-mi, lăutare”, care va fi difuzată mâine seară, de la ora 21.00 şi va avea o tematică incitantă: „Noaptea Balcanilor”. Gazdele emisiunii sunt actriţa Mirela Pană şi cântăreţul Mircea Cazan.

„Noua emisiune va avea un format interactiv, vom lua legătura cu publicul, iar publicul va lua legătura cu noi, în centru fiind muzica şi voia bună. Voi fi... multifuncţional, voi prezenta, voi şi cânta, va fi ceva frumos, pe gustul multora, în funcţie de diferitele tematici. Românii şi mai ales tinerii au început să se întoarcă spre muzica veche, în special spre cea tradiţională. Este semnul că începem să ne iubim valorile. Aşa cum şi grecii îşi iubesc interpreţii de muzică tradiţională, românii se reorientează spre muzica lor şi spre artiştii lor consacraţi”, a declarat cântăreţul Mircea Cazan.

„Ansamblul a fost înfiinţat în 1954, iar anul acesta, se împlinesc 60 de ani de existenţă a sa. El este compus, în prezent, din nouă solişti şi 16 dansatori. Instrumentele folosite sunt gaida, gădulka, contrabasul, tamburul, toba şi cavalul, specifice nordului Bulgariei. Am avut numeroase reprezentaţii pe tot mapamondul, iar în România, unde am evoluat de nenumărate ori, am fost mereu foarte apreciaţi de către public. Muzica noastră este asemănătoare de multe ori cu cea românească, existând influenţe similare în folclorul ambelor părţi ale Dunării. Ne bucurăm să fim aici, pentru că şi noi suntem din Dobrogea”, a declarat directorul artistic al ansamblului, Stoyan Gospodinov.