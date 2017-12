Poliţiştii de la Rutieră au mers, sâmbătă noapte, în mai multe cluburi. Nu pentru a se distra, ci pentru a le vorbi tinerilor despre riscurile la care se expun dacă se urcă la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii au împărţit brăţări de apartenenţă la eveniment şi chiar i-au testat cu aparatele Drager pe cei care s-au oferit voluntari. Acţiunea a marcat „Noaptea Europeană fără Alcool” şi a vizat prevenirea accidentelor rutiere produse ca urmare a consumului de băuturi alcoolice, în condiţiile în care statisticile Poliţiei arată că în ţara noastră, în primele nouă luni ale acestui an, s-au înregistrat 533 de accidente grave provocate de şoferi băuţi, în urma cărora 76 de persoane au murit şi 558 au fost rănite grav. „La nivel european, încă din anul 1995, în a treia săptămână a lunii octombrie se desfăşoară evenimentul numit „Noaptea Europeană fără Alcool“. Acesta are drept scop prevenirea accidentelor de circulaţie produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către tinerii şoferi aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. În acest eveniment sunt incluse peste 16 ţări, printre care, pentru a cincea oară, şi România“, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, ag. pp. Cristina Vasile. Tinerii care au discutat cu poliţiştii au apreciat ideea organizării unei astfel de acţiuni. „Ştiu că nu este normal să te urci la volan după ce ai băut, dar este important să se organizeze astfel de campanii, pentru ca mesajul acesta să ajungă la cât mai multe persoane. Mi se pare o idee bună şi utilă”, a declarat clientul unui club. La eveniment au fost prezenţi, pe lângă poliţiştii de la Rutieră, reprezentanţi ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa, cei ai Asociaţiei Siguranţa Auto, dar şi voluntari.