Noaptea fără accidente

Începând din anul 1995, la nivel european, în a treia săptămână a lunii octombrie, se derulează evenimentul „European Night Without Accidents” (Noaptea Europeană fără Accidente), al cărui scop este prevenirea accidentelor rutiere provocate de consumul de băuturi alcoolice. Bazele acestei acţiuni au fost puse ca urmare a evoluţiei ascendente a numărului de accidente din Europa, în care au fost implicaţi tinerii, accidente provocate de şoferi aflaţi sub influenţa alcoolului. „De cele mai multe ori, conducătorii auto băuţi comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie rutieră, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele, astfel punând în pericol siguranţa participanţilor la trafic. În ţara noastră, numai în primele opt luni ale anului curent s-au înregistrat 229 accidente grave de circulaţie având drept cauză concurentă conducerea sub influenţa bauturilor alcoolice, soldate cu 29 persoane decedate şi 234 de persoane rănite grav, iar la nivelul judeţului Constanţa în decursul aceleiaşi perioade s-au produs nouă accidente grave de circulaţie, având aceeaşi cauză, cu trei persoane decedate, şase persoane rănite grav şi opt rănite uşor”, se arată într-un comunicat de presă remis de Poliţia Rutieră.