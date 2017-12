Noaptea, mai lungă decât ziua

După o vară agitată, cu mult soare, distracţii, nopţi pierdute şi răsărituri superbe, duminică, 22 septembrie, are loc echinocţiul de toamnă. Gata cu zilele lungi şi călduroase. Echinocţiul de toamnă, când durata zilei va fi egală cu cea a nopţii, ne anunţă că, de acum, durata zilei va fi mai mică decât a nopţii şi că de acum vom sta mai mult timp la lumină artificială, în detrimentul celei naturale. Este momentul în care păşim în toamna astronomică, atunci când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°. Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi punct autumnal, se află pe sfera cerească la intersecţia eclipticii, ce reprezintă proiecţia pe sfera cerească a planului orbitei Pământului, cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la această dată, trecând din emisfera nordică a sferei cereşti în cea sudică. Soarele va răsări şi va apune chiar în punctele cardinale est şi vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopţilor. Singurele excepţii le întâlnim în regiunile polare, în zona Polului Nord începând lunga noapte polară, iar în cea a Polului Sud soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de şase luni, până la momentul echinocţiului de primăvară, explică observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu din Bucureşti. În emisfera sudică a Pământului, însă, pe data de 22 septembrie are loc echinocţiul de primăvară. De la această dată, durata zilelor va începe să scadă, iar cea a nopţilor să crească, până pe 21 decembrie, când va avea loc solstiţiul de iarnă, adică cea mai lungă noapte din an.