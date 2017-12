Noaptea Muzeelor: Sute de oameni stau la coadă ca să viziteze Muzeul Antipa

Noaptea Muzeelor a strâns sute de oameni la cozi pentru a vizita gratuit obiectivele culturale. Printre cele mai căutate muzee sunt Antipa, Muzeul Satului sau Muzeul de Istorie. Noapte Muzeelor este la a 13-a ediție și se desfășoară în mai multe țări simultan.

Și anul acesta, Noaptea Muzeelor a scos mii de oameni din casă pentru a vizita gratuit cele mai impotante obiective culturale. La muzeul Antipa s-a așteptat mai bine de o oră și jumătate, coada având sute de oameni care așteptau să vadă exponatele.

"După ce plecăm de la Antipa, ne ducema la Muzeul de Geologie, la Muzeul Țăranului și, în funcție de timp, ne mai orientăm și către altele. De o oră stăm la coadă, dar merită așteptarea. Nu e vorba de bani, este pur și simplu un eveniment, care se derulează, unde exită o colectivitate și cred că cei mici ar trebui să fie familiarizați cu astfel de evenimente. Avem companie plăcută, rude, prieteni, ne simțim foarte bine", a spus Andreea, din București.

Printre vizitatori sunt şi oameni care străbat sute de kilometri pentru a vizita muzeele cu ocazia acestui eveniment. Spun că nu îi deranjează statul la coadă, cu atât mai mult cu cât intrarea este gratuită.

"Am venit de la Câmpulung Muscel și am venit special pentru Noaptea Muzeelor. De mai bine de 40 de minute stăm la coadă și mai avem de așteptat. Oarecum ne-am gândit și la bani, că economisim banii pe bilete. Nu avem timp să vizităm în altă zi, mai ales că nu suntem din București și am profitat că fata noastră s-a mutat aici. Ar trebui să fie mai des câte o astfel de seară pentru că este multă lume care așteaptă și își doresc și nu toți au posilități", a explicat Laura din Câmpulung Muscel.

Alţii sunt apreciază evenimentul, însă nu şi statul la rând.

"Avem în program doar Antipa și Muzeul de Artă. Nu știu dacă merită să stăm la coada asta, sinceră să fiu. Deja au trecut vreo 45 de mine și cred că o să mai stăm încă pe atât. Am venit la insistențele fiicei mele pentru că eu aș fi preferat să dau 20 de lei pe bilet decât să stau la coada asta. Fiind atâta lume, nici nu vezi exponatele cum trebuie. Stai mult și nu vezi nimic", a povestit Ruxandra.

La Muzeul Antipa biletul costă 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru pensionari, elevii și studenți plătesc un bilet redus de doar 5 lei, iar copiii au gratuitate.

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" poate fi vizitat şi organizează activităţi până la ora 00.00. Printre acestea, interceptarea liliecilor din grădina muzeului, cu ajutorul detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialiştilor din muzeu. Muzeul Naţional de Artă al României va putea fi vizitat în intervalul 19.00-05.00.

Muzeul Naţional de Artă Contemporană – MNAC îşi va deschide porţile până la ora 02.00 pentru o seară de artă şi film din arhivele muzeului. Spaţiul din faţa muzeului va fi animat cu proiecţii de film de artă din arhivele muzeului, iar expoziţiile muzeului vor fi deschise publicului pentru vizitare.

Muzeul Naţional de Geologie va fi deschis până la ora 00.00. Inedit: cu această ocazie va putea fi vizitată, în premieră, expoziţia "Grădina Dinozaurilor" (curtea MNG, aripa S). Expoziţia tematică realizată în parteneriat cu Dino Parc Râşnov, cuprinde o serie de replici, în mărime naturală, ale unor dinozauri care au trăit acum sute de milioane de ani, realizate după ultimele descoperiri paleontologice.

Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" va organiza lansări de carte, expoziţii tematice, ateliere de meşteşuguri populare, spectacole de muzică şi dans popular din diferite regiuni ale ţării.

Cimitirul Bellu programează, până la ora 00.30, sub genericul "Centenar Titu Maiorescu", tururi ghidate, recitaluri de muzică clasică şi de jazz şi vizionarea filmului documentar "Titu Maiorescu şi apogeul literaturii române".

Noaptea Muzeelor este un eveniment european desfăşurat la nivel internaţional şi aflat anul acesta la a 13-a ediţie. Peste 3.000 de muzee şi instituţii culturale din 30 de ţări europene își deschid porțile în aceeași noapte.