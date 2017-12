Nobelul pentru Pace, dedicat morţilor din Tiananmen

Disidentul chinez încarcerat Liu Xiaobo, laureat al premiului Nobel pentru Pace în 2010, îşi dedică premiul morţilor din Piaţa Tiananmen, a anunţat ONG Human Rights in China, HRIC, al cărei sediu este la New York şi care a intrat în contact cu soţia disidentului, după ce aceasta a vorbit cu soţul ei. ”Acest premiu este dedicat vieţilor pierdute în 4 iunie”, i-a spus Liu Xiaobo soţiei sale, Lu Xia, făcând aluzie la mişcarea democratică din Piaţa Tiananmen din Beijing, declanşată de studenţi în 1989 şi reprimată de regimul chinez. HRIC a afirmat că relatează singura întâlnire pe care a putut s-o aibă Lu Xia cu soţul ei, încarcerat în Liaoning, nord-estul Chinei. Potrivit HRIC, după ce s-a întâlnit cu soţul ei, Lu Xia s-a întors la Beijing, unde a fost consemnată la domiciliu. ”Agenţi ai securităţii de stat o împiedică pe Lu Xia să intre în contact cu presa şi cu prietenii săi. I s-a spus că dacă doreşte să-şi părăsească domiciliul, nu va putea să se deplaseze decât sub escortă, într-un vehicul al poliţiei”, a mai indicat HRIC.