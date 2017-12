Noel Gallagher visează la moartea lui Robbie Williams

Membrul trupei Oasis este de părere că Robbie Williams, care suferă des de depresii, se va sinucide şi s-a oferit să-l ajute pe star să-şi încarce arma. Într-un interviu exclusiv pentru cotidianul The Sun, Noel Gallagher a fost întrebat pe cine ar vrea să împuşte dacă ar avea o armă cu un singur glonţ: Phil Collins sau pe fostul membru al trupei Take That, Robbie Williams. Chitaristul şi compozitorul, în vîrstă de 39 de ani, rival de ceva vreme al lui Robbie Williams pentru primele locuri ale clasamentelor muzicale, a declarat: “Nu dau doi bani pe Phil Collins. Nu l-aş împuşca. Cît despre Robbie, doar aş pune un glonţ pe ţeavă pentru că oricum o va face singur pentru că este o persoană extrem de nefericită". În replică, Liam Gallagher, în vîrstă de 34 de ani, a declarat în cadrul aceluiaşi interviu că fratele său mai mare devine din ce în ce mai ciudat pe măsură ce îmbătrîneşte.

Cel mai recent album al trupei Oasis, "Stop The Clocks", o colecţie de hituri, concurează cu cel mai recent album al trupei Westlife pentru primul loc în topurile britanice din această săptămînă.