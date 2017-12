Noi achiziţii în Biblioteca Congresului american

Thriller-ul ”Silence of the Lambs / Tăcerea mieilor”, ”Forrest Gump” şi animaţia ”Bambi” se numără printre cele 25 de filme selectate anul acesta de Registrul Naţional de Film din SUA, pentru a fi păstrate în biblioteca proprie a Congresului American. În aceeaşi bibliotecă se află deja peste 550 de producţii din toate timpurile, majoritatea considerate capodopere ale cinematografiei americane. Pe lista peliculelor alese anul acesta pentru a intra în Biblioteca Congresului american se mai numără ”The Kid / Puştiul”, a lui Charlie Chaplin şi drama ”The Lost Week-end / Un weekend pierdut”, regizată de Billy Wilder, recompensată cu patru premii Oscar. Au mai fost selectate, anul acesta, filmele ”Norma Rae”, din 1979 sau ”El Mariachi”, din 1992, în regia lui Robert Rodriguez.

Printre alegerile de anul acesta considerate ciudate se numără ”A Computer Animated Hand”, din 1972, un film de un minut, realizat de cofondatorul Pixar, Ed Catmull, ce prezintă o mână animată digital, un exemplu de la începuturile animaţiei computerizate 3D. Cineastul independent George Kuchar, care a decedat în luna septembrie, la vârsta de 69 de ani, figurează în lista de anul acesta, care include filme din perioada 1912 şi 1994, cu scurtmetrajul din 1977 ”I, an Actress”, ce prezintă cu mult umor o oră de actorie. Au mai fost selectate două filme mute din 1912, ”The Cry of the Children” şi ”A Cure for Pokeritis”, dar şi un western mut, semnat de John Ford, din 1924, ”The Iron Horse”, precum şi o satiră a lui Howard Hawks, din 1934, ”Twentieth Century”. Totodată, au fost incluse în arhiva de film două producţii din 1953, ”The War of the Worlds / Războiul lumilor” şi ”The Big Heat”, dar şi ”Faces / Chipuri”, din 1968 şi ”Porgy and Bess”, din 1959, ”Stand and Deliver / Lecţiile”, din 1988, documentarul lui Frank Capra din 1944, ”The Negro Soldier”, ”Crisis: Behind a Presidential Commitment”, din 1963, ”Allures”, din 1961, ”Fake Fruit Factory”, din 1986, ”Growing Up Female”, din 1971, ”Hester Street”, din 1975 şi o colecţie de filme reunite sub titlul ”Nicholas Brothers Family Home Movies” (1930 - 1940).

Cele 25 de titluri de anul acesta au fost alese din peste 2.200 propuse de public. În acest moment, arhiva de film americană numără 575 de producţii cinematografice. După ce filmele sunt incluse în această arhivă, reprezentanţii Library of Congress lucrează împreună cu deţinătorii drepturilor de autor şi alte organizaţii pentru a asigura conservarea acestor producţii cinematografice. Primul criteriu de eligibilitate pentru selecţie este ca filmul să fi fost lansat cu cel puţin zece ani în urmă.