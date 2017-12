Noi acuze împotriva Vaticanului

Oficiali ai Vaticanului, printre care şi cardinalul Joseph Ratzinger, viitorul Papă Benedict al XVI-lea, au fost acuzaţi că nu au caterisit un preot care ar fi molestat 200 de băieţi surzi, în pofida avertizărilor unor episcopi americani. Corespondenţa internă între episcopi din Wisconsin şi însuşi cardinalul Joseph Ratzinger, viitorul Papă, arată că oficialii Bisericii manifestau opinii divergente în legătură cu posibilitatea ca preotul să fie caterisit, prioritatea lor fiind protejarea Bisericii de un scandal. Documentele sunt date publicităţii în contextul în care Papa se confruntă cu alte acuzaţii potrivit cărora el şi subordonaţi direcţi ai săi nu au alertat autorităţi civile sau structuri preoţeşti disciplinare, în perioada când era arhiepiscop în Germania sau când conducea Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, biroul care decide caterisirea unui preot.

Cazul din Wisconsin se referă la un preot american, reverendul Lawrence C. Murphy, care a lucrat la o cunoscută şcoală pentru copii surzi, în perioada 1950-1974. Acesta este doar unul dintre miile de cazuri înaintate pe parcursul mai multor decenii, de episcopi, către Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, condusă în perioada 1981-2005 de cardinalul Ratzinger. În 1996, cardinalul Ratzinger nu a răspuns la două scrisori privind acest caz, trimise de Rembert G. Weakland, arhiepiscopul din Milwaukee. După opt luni, al doilea în ierarhia biroului doctrinal, cardinalul Tarcisio Bertone, în prezent secretarul de Stat al Vaticanului, a cerut episcopilor din Wisconsin să înceapă un proces canonic secret, care ar fi putut duce la caterisirea preotului Lawrence C. Murphy. Dar cardinalul Bertone a oprit acest proces după ce preotul Murphy i-a scris personal cardinalului Ratzinger. În scrisoarea sa, preotul cerea să nu fie judecat, motivând că se căieşte pentru faptele sale, că are o sănătate precară sau că acest caz depăşeşte prerogativele stabilite prin statut ale Bisericii. În locul unor măsuri disciplinare împotriva sa, preotul a fost mutat de arhiepiscopul William E. Cousins din Milwaukee în Dioceza Superiorului, din nordul statului Wisconsin, în anul 1974. Acolo şi-a petrecut ultimii 24 de ani din viaţă, lucrând cu copii în parohii, şcoli şi, potrivit unor documente ale acuzării, într-un centru de detenţie juvenilă. A murit în 1998, fără să fi fost demascat sau exclus din rândurile prelaţilor.