Noi atenționări de ceață pentru cinci județe

Meteorologii au emis, astăzi, noi atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru județele Botoșani, Bacău, Dolj, Olt și Mehedinți, valabile în următoarele ore. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, între 17:00 — 20:00, în județele Botoșani și Bacău, inclusiv drumurile naționale și europene aferente, se va semnala ceață, care determină scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Ceața va persista, până la ora 19:00, local, în județele Dolj, Olt și Mehedinți, inclusiv zona localităților Craiova, Calafat și Halânga, dar și pe drumurile naționale și europene aferente. În aceste zone, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 metri și izolat sub 50 de metri.