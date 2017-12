Noi biruri pentru români în 2018?

09:14:10 / 13 Noiembrie 2017

This is the ... PDL PNL CIUMA GALBENĂ.

Bibi.yuo not understand what you choice !..Because You a very fool !..Wave a Nice day in ....hell !.. Păcat că nu înțelegi bibi !.Pt voi basismul MAFIOT care a creat acest stat MAFIOT PARALEL un stat MAFIOT care propunea și alege .. Președinți...șefi de partide..Cum sânt klaus sau mai nou Blaga...Nuva mai fi votat de români prea curând...Jigodii like You sânt pe cale de dispariție..Ba idiotule când Băsescu Traian recunoaște că "Da EU ȘTIU CE SPUN ROMÂNIA E UN STAT MAFIOT" tu ce mother fak .... Vorbești ?