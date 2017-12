„Noi, cei din linia întâi“? Rusia vizează direct România! Declaraţii incendiare!

13:17:30 / 10 Februarie 2017

Romania nu e avanpost

Romania nu cred ca este un AVANPOST pentru amenintarea IMPERIULUI RUS,. Mai degraba o RUSINE a lumiica dupa ce Nicolae Ceausescu a fost ASASINAT pentru-ca lupta pentru PACE, iata ca dupa 27 de ani de-la lovitura de stat militara pusa la cale de Iliecu ,petre Roman Stanculesu ,militaru si Brucan, iata ca din nou Romania sub conducerea lui iohanis si tradatorul tr. basescu se inarmeaza puterniccu; -rachete nucleare la Deveselu -Bombardiere americane la Clinceni ,Fetesti si M Kogalniceanu -Nave de razboi si submarine in marea neagra si de ieri -Peste 600 de tancuri si blindate sosite la M. Kogalniceanu- Constanta,. Toate acestea se petrec la 200 km. de Rusia,. Orice inarmare este o actiune tipica de pregatire de razboi si nu de aparare,. In fond logic ce credeti ca rusia trebue sa stea cu mainile incrucisatesi sa aplaude pregatirile de razboi,.??? A-ti uitat ca in decembrie 2016 guvernul zero Ciolos sub IMPULSUL si ilegal a cumparat Tehnica militara de 4 miliarde de lei de-la nemti ???????? Ce faci presedinte din nou sari peste parlament si trci prin tradare la supunerea Romaniei occidentului si sa o arunci in teatrul de nimicire si disparitie de pe fata pamntului??? TREZESTETE ROMANIE !! TREZESTE-TE POPOR ca mortii vor fi romani si nu alte natii !!