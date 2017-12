Noi centre medicale pentru copiii cu probleme cardiace!

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a semnat ieri extinderea Programului de Cooperare cu Policlinica San Donato din Milano şi Asociaţia “Bambini Cardiopatici del Mondo”. Astfel, copiii cu probleme cardiace vor fi în continuare trataţi la cele mai înalte standarde medicale în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Maria Skladowska Curie”, din București, dar şi în alte centre medicale din ţară, precum Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Cluj. “Proiectul este extrem de important pentru aceşti copii, care vor avea astfel acces la tehnici chirurgicale de ultimă oră. Prin protocolul semnat am extins colaborarea şi în Cluj, după Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Târgu Mureş”, a declarat ministrul. Protocolul extins presupune introducerea oraşului Cluj pe harta centrelor medicale care vor realiza astfel de intervenţii, dar şi mai multe misiuni ale partenerilor din Italia în scopul creşterii numărului de intervenţii.

Săptămâna trecută au fost realizate alte 11 intervenţii chirurgicale de către partenerii italieni, ridicând la 56 numărul operaţiilor efectuate în program.

În cadrul acestuia, medicii specialişti italieni vin în România pentru a efectua intervenţii chirurgicale la copii cu malformaţii cardiace. Totodată, partenerii italieni pregătesc viitorii medici chirurgi şi anestezişti români pentru efectuarea unor intervenţii de acest tip. Mortalitatea infantilă cauzată de malformaţiile congenitale ale sistemului circulator reprezintă peste 11% din totalul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an. Numărul copiilor cu probleme cardiace, printre nou-născuți, este de aproximativ 2.000 pe an.