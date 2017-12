Noi condamnări în dosarul tablourilor furate din Olanda

Doi dintre hoții implicați în furtul tablourilor de mare valoare din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Olanda, au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Sectorului 3 la pedepse cu închisoare cu executare, și anume Adrian Procop - 6 ani și 8 luni și Alexandru Mitu - 2 ani închisoare. Adrian Procop a fost condamnat la 4 ani și 8 luni închisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat și furt calificat, la care se adăugă o pedeapsă de 2 ani închisoare, dată de Judecătoria Măcin în 2012, într-un alt dosar pentru furt. În același dosar, Alexandru Mitu a fost condamnat la 2 ani închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar Olga Dogaru, mama lui Radu Dogaru, a primit 2 ani închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a făptuitorului și nerespectare a regimului armelor și munițiilor. În plus, manechinul Petre Condrat, asistentul lui Cătălin Botezatu, a primit o amendă penală de 45.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Instanța îi obligă pe Radu Dogaru, Eugen Darie, Adrian Procop și Olga Dogaru la plata sumei de 18.100.000 euro către partea civilă Syndicate 33 of Loyd's of London, asigurătorul tablourilor furate din Olanda. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Adrian Procop și Radu Dogaru sunt acuzați că, în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012, au intrat prin efracție în Muzeul Kunsthal din Rotterdam, cu complicitatea lui Eugen Darie, de unde au furat șapte picturi în ulei și acuarele, cu o valoare estimată la 18 milioane euro Procurorii l-au acuzat pe Alexandru Mihai Bitu că i-a ajutat pe Dogaru, Darie și Procop în încercarea de a valorifica tablourile furate iar Petre Condrat a fost trimis în judecată pentru tăinuire. Olga Dogaru, mama lui Radu Dogaru, este acuzată că a ascuns tablourile aduse în România.