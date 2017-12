Noi condiţii pentru a deveni notar stagiar

Legea notarilor publici şi a activităţii notariale a fost modificată prin Legea nr.77/2012 şi a intrat în vigoare la începutul acestui an. Conform dispoziţiilor noii legi, condiţiile de accedere în funcţia de notar public se face în două modalităţi care au în vedere şi vechimea candidatului într-o funcţie de specialitate juridică. Una dintre cele mai importante modificări priveşte condiţiile cerute pentru a putea deveni notar stagiar. Concret, nu mai este nevoie ca stagiarul să fie angajat într-un notariat public. După ce susţine şi promovează examenul sau concursul, timp de doi ani, trebuie să urmeze cursurile de pregătire organizate de Institutul Notarial Român (INR), din care un an de pregătire organizată în cadrul Institutului şi un an de pregătire practică, în cadrul unui birou notarial desemnat de către Colegiul director al Camerei Notarilor Publici în care notarul stagiar a susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar. În perioada desfăşurării stagiului, stagiarii suportă cheltuielile de pregătire stabilite de către INR. Pentru ca un licenţiat să devină notar stagiar, acesta trebuie să îndeplinească mai multe condiţii prevăzute în noua lege.

CONCURS ANUAL Concursul este organizat anual de către Colegiile Directoare ale Camerelor Notarilor Publici, în localitatea în care îşi are sediul principal fiecare Cameră, la o data stabilită de preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (UNNPR). Acest examen sau concurs constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic, şi o probă orală, din tematica ce va fi afişată pe site-ul UNNPR. Media minimă de promovare este 8.00, dar nu trebuie să fie mai mică de 7.00 la fiecare probă. După finalizarea celor doi ani de stagiu, notarul stagiar trebuie să promoveze examenul de definitivat organizat de INR, iar candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi notari publici prin Ordin al ministrului Justiţiei. A doua modalitate de accedere în profesia de notar este condiţionată de vechimea într-o funcţie de specialitate juridică de cel puţin şase ani şi de îndeplinirea criteriilor de selecţie.