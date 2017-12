Noi criterii de internare

Pierderea subită a cunoştinţei, a vederii sau auzului, puls şi tensiune anormale, febră persistentă câteva zile, de peste 38 de grade Celsius, hemoragie continuă şi deshidratare severă sunt printre criteriile care permit internările din 1 iunie, potrivit unui proiect al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, spun specialiştii CNAS, se va pune punct tuturor internărilor pe criterii superficiale. Conform criteriilor impuse, va putea fi internat un bolnav cu puls anormal, adică frecvenţă periferică sub 50 bătăi pe minut sau mai mare de 140 pe minut, înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin cinci minute. Nu în ultimul rând, proiectul mai prevede că pot fi internate persoanele cu tensiune anormală (presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg şi o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg), cele care au suferit o pierdere acută a vederii sau a auzului (pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi persistă în momentul internării) sau a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului.