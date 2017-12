Noi criterii pentru promovarea la instanţa supremă

Comisia juridică a Senatului a aprobat, ieri, un proiect de lege care reglementează o nouă modalitate de promovare a judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), prin impunerea unor criterii mai stricte de selecţie. „ÎCCJ reprezintă cel mai înalt for al justiţiei române, motiv pentru care promovarea la această supremă instanţă trebuie făcută după nişte principii foarte clare. Acestea au fost convenite de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Ministerul Justiţiei (MJ) şi ÎCCJ. Astfel, pentru a promova la instanţa supremă, un magistrat trebuie să aibă cel puţin 15 ani vechime totală în magistratură şi cel puţin cinci ani vechime la o Curte de Apel. Apoi, la ultima evaluare trebuie să fi obţinut calificativul de foarte bine şi să nu fi fost sancţionat în întreaga carieră de magistrat. Acestea, după părerea mea, sunt criterii care vor face ca cei mai buni magistraţi ai ţării să poată să ajungă la Curtea Supremă a României”, a explicat Toni Greblă, preşedintele Comisiei Juridice a Senatului. Până în prezent, vechimea minimă necesară în magistratură pentru a deveni judecător la ÎCCJ este de 12 ani. De asemenea, modalitatea de accedere la ÎCCJ se va face pe baza unui concurs, respectiv examen scris, urmat de o prezentare a candidaturii în plenul CSM, for care va lua decizia finală pentru numirea judecătorilor la instanţa supremă. „Concursul este organizat de CSM cu o comisie formată din porfesori universitari, magistraţi de la ÎCCJ desemnaţi de ÎCCJ şi, de asemenea, un examinator care să aibă cel puţin gradul de magistrat la Curtea de Apel, desemnat de Institutul Naţional al Magistraturii”, a mai explicat Greblă. Proiectul de lege urmează să fie supus spre adoptare plenului Senatului, în calitate de for decizional.