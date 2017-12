Noi curse aeriene la M. Kogălniceanu

Constănţenii şi turiştii care aleg Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” Constanţa vor putea beneficia, începând de anul viitor, de noi curse. Reprezentanţii Asociaţiei Litoral - Delta Dunării negociază cu operatorul low-cost irlandez Ryanair introducerea unei curse aeriene care să lege Constanţa de Spania sau Germania, a declarat Corina Martin, preşedintele asociaţiei. Ryanair operează deja, din 2008, două curse săptămânale pe rutele Constanţa - Pisa şi Constanţa - Bologna. „Acum negociem cu Ryanair o a treia cursă săptămânală, care va fi operată în mod sigur din ianuarie 2011, pentru întregul an. Singura necunoscută este dacă această cursă va fi Constanţa - Spania sau Constanţa – Germania”, a spus Corina Martin. Ea a estimat că noua cursă va aduce pe aeroporul din Constanţa peste 6.000 de pasageri în 2011. „Tot de anul viitor, dar doar în sezonul estival, vom avea şi două curse săptămânale Constanţa-Tel Aviv, prin care vor ajunge pe Litoral peste 4.000 de turişti străini. Cu aceste noi curse, traficul de pe aeroportul Constanţa, estimat pentru acest an la circa 100.000 de pasageri, va creşte cu peste 10.000 de persoane în 2011”, a adăugat preşedintele Asociaţiei Litoral – Delta Dunării. De asemenea, cursa Air Berlin, introdusă din vara acestui an pe ruta Constanţa - Munchen, va fi prelungită şi pentru 2011. Corina Martin a precizat că în anul 2007, aeroportul Constanţa avea un trafic de doar 35.000 de pasageri, faţă de circa 2 milioane de persoane, reprezentând traficul de pasageri de pe aeroportul din localitatea Varna din Bulgaria.