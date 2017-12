Noi declaraţii „prezidenţiale” la adresa Rusiei

După expresii care l-au făcut „celebru” printre semenii lui, gen „Marea Neagră - lac rusesc” sau „Ce aţi căutat (n.r. - ruşii) 30 de ani în România”, preşedintele României, Traian Băsescu, are pretenţia ca, în calitate de şef de stat, să fie respectat în lume. Să „arunci” cu vorbe într-o ţară cum este Rusia, al cărei fost preşedinte, Vladimir Putin, este considerat unul dintre cei mai puternici oameni din lume, arată o lipsă acută de diplomaţie a aparatului prezidenţial. Şi, atunci, pentru ce este necesară o armată de consilieri prezidenţiali, care este plătită pentru a-l „învăţa” pe primul om din România cum trebuie să se comporte la nivel înalt? O altă declaraţie „războinică” a preşedintelui român a fost dată publicităţii, ieri, într-un cotidian central, potrivit căreia Traian Băsescu declară că Rusia are „o oarecare ostilitate” faţă de România, care vine din propria neîncredere şi care se manifestă „ori de câte ori are ocazia”. Întrebat când va deveni Rusia prietena României, şeful statului răspunde: „Oricând va respecta şi interesele României, adică pentru mine, de exemplu, şi acelaşi sentiment este şi la Moscova, funcţionează încă neîncrederea. Cred că nici la Moscova nu este mai multă încredere decât încrederea care este la Bucureşti faţă de Moscova”. Preşedintele Băsescu explică faptul că România nu are încredere în Moscova, pentru că nu se simte „deloc confortabil” cu trupe ale Federaţiei Ruse lângă graniţa sa, în Transnistria. „Dacă Rusia priveşte cu atât drag la statele din Regiunea Mării Negre, de ce e nevoie de o asemenea flotă într-o mare atât de mică?”, adaugă Traian Băsescu. El susţine că acelaşi lucru a spus şi la summit-ul NATO de la Lisabona, fără a se referi la flota din Sevastopol, dar cu referire directă la atitudinea Federaţiei Ruse faţă de Republica Moldova şi Georgia, ţări foarte apropiate de România. Şeful statului apreciază, de asemenea, că retragerea trupelor ruseşti din Transnistria va fi un test.