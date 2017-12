Noi dezvăluiri în cazul românului agresat la Paris

Indivizii care l-au agresat pe adolescentul român de etnie rromă la Paris au tras focuri de armă în tabăra în care locuia acesta, Poliţia ajungând cu întârziere, afirmă martori citaţi de ”Journal du Dimanche”. ”Au fost focuri de armă, iar rromii au început să plângă. Am văzut oameni cu cagule. Nu ştiu câţi erau, dar erau de culoare. Aveau cagule pe feţe, dar li se vedeau mâinile”, afirmă Monica, o locatară a taberei de rromi. Poliţia, care a sosit cu întârziere, a găsit un cartuş utilizat şi trei gloanţe intacte. Tânărul rrom bătut cu bestialitate la Pierrefitte, pe 13 iunie, a încercat să fugă de agresori, dar aceştia au înconjurat tabăra de nomazi, au declarat alţi martori. Se pare că totul a pornit de la o spargere. Vineri, 13 iunie, un copil de 11 ani surprindea un hoţ prin efracţie undeva în departamentul Seine-Saint-Denis. Mai târziu, seara, un tânăr rrom de 17 ani era găsit inconştient într-un cărucior de supermarket, cu faţa tumefiată. Prezentat mai întâi sub numele de Darius, în vârstă de 16 ani, ulterior s-a dovedit că se numeşte, de fapt, Gheorghe, are 17 ani şi a fugit dintr-un centru de psihiatrie din România, pentru a se alătura părinţilor în Franţa, unde a pătruns sub o identitate falsă.

Ancheta se anunţă dificilă, deoarece principalii martori refuză să colaboreze, de frica represaliilor, potrivit TF1. Tânărul se afla, duminică, în continuare între viaţă şi moarte. Însă avocata familiei a declarat că există o primă mică veste bună, şi anume, starea tânărului înregistrează o uşoară ameliorare. Medicii i-ar fi redus doza de sedativ care-l menţine în comă indusă.