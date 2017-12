Noi dobînzi la economiile Carpatica

Banca Comercială Carpatica (BCC) a majorat, la jumătatea acestei luni, dobînzile la depozitele în lei, cu pînă la 1%, cea mai mare dobîndă plătită de bancă în prezent ajungînd la 14,75% pe an. Depozitul Vivat pe şase luni şi depozitul Pensia Plus cu scadenţa la 12 luni sînt recompensate individual cu dobîndă de 14,75% pe an. Depozitul Sibiu în lei, cu scadenţa la trei luni, are, în prezent, o dobîndă de 14,50% pe an, în timp ce pentru depozitul Progres pe un an şi depozitul Prosper, cu scadenţa la doi ani, BCC a majorat dobînzile la 13% pe an. În cazul contului curent bonificat, banca plăteşte o dobîndă de 10,50% pe an pentru sume cuprinse între 500 şi 10.000 de lei, iar pentru sume între 10.000 şi 20.000 de lei, BCC practică o dobîndă de 11,50% pe an. Pentru sume mai mari de 20.000 de lei, banca a majorat dobînda pînă la 12% pe an.