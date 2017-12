Noi evenimente şi surprize la Târgul de carte Gaudeamus

Târgul Gaudeamus îi aşteaptă pe iubitorii estivali de carte şi în acest weekend, între orele 16.00 şi 23.00, pe faleza din faţa studioului regional Radio Vacanţa Mamaia, cu noi evenimente speciale. În această sâmbătă, de la ora 17.00, Kids Radio oferă publicului un spectacol de muzică şi dans, iar de la ora 18.00, sub egida Ex Ponto, are loc lansarea de carte a volumului de versuri „Adânc de fântână”, semnat de Olimpiu Vladimirov. De la ora 19.00, alte două volume, cu specific „marin” vor fi lansate în cadrul târgului de carte estival: „Elita marinei regale române în rezistenţa anticomunistă”, de Marian Moşneagu şi „Escadrial de Nistru”, semnat de comandor Vergiliu Dragalina. Publicaţiile marinăreşti sunt sărbătorite la Gaudeamus, de la ora 20.00: revista „Marea Neagră” aniversează opt decenii de existenţă, iar „Dicţionarul enciclopedic de marină” este la ediţia a II-a. De la ora 21.00, vizitatorii nocturni sunt întâmpinaţi cu „Miniaturi pariziene”, de Daniela Albu. Duminică, la malul mării, de la ora 17.00, sub egida Radio Vacanţa şi a Clubului Solteris, publicului i s-a pregătit alte evenimente editoriale: „O vară de necuprins”, de Mihaela Burlacu şi „Blestem”, de Dora Alina Romanescu şi „Patriarhii României”, de Ioan Aurel Bolba. Însă, lista nu se termină aici. Vor mai fi lansate volumele: „Însemnul divin”, de Emilia Dabu, „Eternitatea fără chip”, de Ana Ardeleanu, „Regele”, de Robert Marius Dincă, „Secvenţe”, de George Şerban şi „Verde de caşmir”, de Marius Ciocănel. Seara se va încheia cu o prezentare specială de modă, sub titulatura „Moda în Grecia antică”.

CEA MAI FRUMOASĂ CITITOARE, PREMIATĂ Premiile Târgului - Trofeele Gaudeamus şi Cea mai râvnită carte a Târgului, distincţii acordate expozanţilor prezenţi la eveniment, prin Votul Publicului, Trofeul Presei pe secţiunile publicaţii, radio, TV - vor fi decernate luni, de la ora 20.00. Cea mai frumoasă cititoare prezentă la Târgul Gaudeamus Mamaia va fi recompensată cu Premiul Miss Lectura, care constă într-un set de produse cosmetice şi un pachet de cărţi. Pe întreaga durată a Târgului se vor desfăşura concursuri radiofonice de cultură generală difuzate pe postul Radio Constanţa - Radio Vacanţa. Câştigătorii vor fi premiaţi cu produse oferite de sponsorii evenimentului.

Cea de-a treia ediţie a Târgului de carte Gaudeamus Mamaia este organizată de Radio România, prin echipa Gaudeamus, în parteneriat cu studioul teritorial Radio Constanţa - Radio Vacanţa.