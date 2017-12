Noi facilități pentru pensionarii din Constanța. Vezi ce le pregătește Primăria!

17:32:09 / 02 Februarie 2017

No ca ii bine

SANATATE SA AI FIULE SI NUMA BINE.TICHETE IS BUNE MAI LUAM UNA MAI ALTA.SI ABONAMENTELE DE CARE HOROVITI IS PRIMITE.NO IO NU PREA UMBLU CU TRASEUMO DUCE HIU CU MASINA LUI DAR DAK LUMEA ARE TREBUIE MUSAI SI IO.BINI SA AVETI TOTI COPCHI SI SANATATE.ACU SINT OAMENI AMARITI SI LUMEA CEI. ARE CAUTA DE BILET IS RAI DAAA TARE RAI CITEODATA.AM AUZIT SI EU CEARTA LOR NU PREA VAD CATARACTA II SI LA OCHIU ASLALT SI II GREU SINGUR.MA AJUTI NEPPATA IA MA DUCI ICI COLO.BAIETI NU MA LASA SINGUR. NUMA BINE SANATATE SA AVETI.FATA MA AJUTAT SA SCRIU.