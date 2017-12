Noi facilități pentru vârstnici, la transportul în comun

05:24:54 / 01 Aprilie 2017

Gratuitate

Faptul ca primaria se gandeste sa ajute anumite categorii de persoane prin gratuitate la transportul local este un lucru bun dar orice exagerare in acest sens este o greseala. Inteleg ca multi pensionari nu prea mai pot merge pe jos distante lungi sau medii dar o gratuitate totala ii va face pe unii dintre ei sa umble de colo-colo si cu rost,si fara rost. Sunt orase mari in tara unde gratuitatea este inlocuita cu un numar de bilete gratuite lunar sau cu un tarif sub cel oficial. Acelasi lucru,bilete limitate sau pret redus,ar trebui aplicat si elevilor si studentilor indemnaindu-i la mersul pe jos. Dar stiu ca primaria si in special primarul,se gandeste mai intai la viitoarele voturi si nu la cum sa reduca cheltuielile bugetului,aceste gratuitati fiind compensate catre RATC. Sau se gandeste chiar la acest RATC sa nu falimenteze? Mentionez ca fac parte dintr-o categorie care se incadreaza la transport gratuit