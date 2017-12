Noi fonduri de investiţii

OTP Asset Management vrea să lanseze anul viitor încă trei fonduri de investiţii cu capital garantat, pe care le va lista la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a declarat, ieri, preşedintele companiei de administrare a investiţiilor, Cătălin Iancu. „Pentru anul viitor preconizăm să lansăm încă două sau trei fonduri de investiţii cu capital garantat, deoarece am observat că sunt mai atractive pentru investitori, după lansarea celorlalte două fonduri similare, precum şi a noului fond lansat astăzi, OTP Green Energy. Pentru moment, în perioada aceasta, fondurile cu capital garantat oferă încredere investitorilor”, a afirmat Iancu. El a menţionat că OTP Asset Management, firmă deţinută de grupul financiar ungar OTP, ar putea să lanseze şi alte fonduri de investiţii cu un grad de risc mai mare, însă numai când piaţa va confirma o revenire. „Suntem în permanenţă în contact cu investitorii şi când vom considera că aceştia îşi pot asuma riscuri mai mari, atunci vom lansa şi alte produse, cu risc mai ridicat”, a spus Iancu. Compania de administrare a investiţiilor a lansat, marţi, o ofertă iniţială pentru listarea la BVB a unui fond de investiţii cu capital garantat, OTP Green Energy. Fondul are o valoare programată de opt milioane de lei, însă pentru ca oferta să fie încheiată cu succes, trebuie să fie cumpărate unităţi de fond de şase milioane de lei. Totuşi, dacă investitorii solicită mai multe unităţi de fond decât valoarea programată, compania poate majora valoarea ofertei până la 17 milioane lei. Fondul are o perioadă de maturitate de trei ani şi jumătate.