Noi fumigene băsesciene

Marţi seară, la televizor, românii au văzut... Băsescu. Familiile de români, ale căror salarii au fost tăiate de Guvernul Boc la comanda preşedintelui Traian Băsescu, s-au aşezat la masă, şi-au pus în faţă farfuriile şi au rămas cu ochii aţintiţi în televizor: vorbea preşedintele. Pentru că în frigiderele românilor este furtună de gradul 8, toţi au crezut că Băsescu le va alina foamea cruntă ce le trecea prin stomac şi că vor reuşi să scape de sunetul tot mai persistent al maţelor supărate că nu mai au ce prelucra. Reţeta serii oferită de TVR şi Băsescu - comentarii afumate în sos portocaliu, cu ceva picanterii şi atacuri la adresa liderilor PDL şi glume expirate la adresa opoziţiei. Românii au aflat încă o dată despre cât de informat este preşedintele, care le-a spus că ştia încă din vara anului trecut despre arestările din ultimele zile din vămile româneşti. “Totul a pornit, de la un document, pe vreo 50 de pagini, care înseamnă “Practici evazioniste susţinute de funcţionarea instituţiilor de control financiar, fiscal şi vamal”. Este documentarul unui serviciu de informaţii şi, în momentul în care un şef de stat primeşte aşa ceva, nu poate să-l pună în bibliotecă, trebuie să dea o soluţie. Atunci au apărut acele hotărâri ale CSAT, de acţiune împotriva traficului cu ţigări, a evaziunii fiscale”, a declarat Traian Băsescu. Şi pentru că tot a venit la televiziunea publică, Băsescu nu a ratat ocazia să-i atace pe liderii PDL incomozi şi care se bucură de popularitate în partid. Băsescu a declarat că este dezamăgit de rezultatul votului în cazul deputatului Dan Păsat. “Am luat notă şi de lipsa de apetit a conducerii PDL de a-i mobiliza să fie prezenţi şi de lipsa de apetit a şefilor de grupuri de a-i mobiliza să fie prezenţi, şi de lipsa de apetit a şefului de grup de a negocia cu celelalte partide din Alianţă un vot corect. Ştiu că nu mai pot avea speranţe să-i rog prea multe lucruri”, a subliniat şeful statului. Băsescu a mers chiar mai departe şi a susţinut că PDL are nevoie de lideri noi. A fost de fapt semnalul pentru Emil Boc că trebuie să se pregătească să îşi facă bagajele atât din fruntea PDL, cât şi de la Guvern. Conştient că noua alianţă politică a opoziţiei îi poate crea serioase probleme, Băsescu a ales să trateze subiectul în glumă. Băsescu a continuat şi cu alte teme de actualitate, cazul Nicolescu, relaţia cu FMI, toate menite să hrănească imaginaţia românilor pentru a-i ţine departe de problema reală a Românie: colapsul economic. Dacă în urmă cu aproape două săptămâni Băsescu spunea că România ieşise din criza economică, marţi la TVR, acelaşi Băsescu ne spune că nu am ieşit din criză, ci doar am ieşit din zona de risc. Să fie oare o declaraţie pregătitoare pentru români, în vederea luării altor măsuri de austeritate? Cine mai ştie? Ţinta lui Băsescu a fost atinsă. Le-a servit românilor noi fumigene la care să se gândească în următoarea perioadă. Şi atunci când preşedintele va simţi că românii vor încerca din nou să urle de foame, Băsescu va pregăti alte arestări televizate sau cine mai ştie ce.