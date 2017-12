Noi furturi de date personale

Firma de securitate informatică Hold Security LLC a anunţat că s-au furat datele personale a circa 360 de milioane de utilizatori, care au ajuns pe „piaţa neagră“, fiind acum posibilă accesarea conturilor lor. Datele au fost sustrase în atacuri diferite asupra serverelor care aparţin AOL Inc., Google Inc., Microsoft Corp. şi Yahoo Inc., fiind vizate companii importante, dar şi asociaţii non-profit, prezente în clasamentul „Fortune 500“. Alex Holden, director în cadrul Hold Security LLC, a precizat că 105 milioane de conturi au fost sparte numai într-un singur atac. Datele personale piratate includ e-mailuri, parole şi conturi bancare, coduri numerice personale şi coduri ale asigurărilor de sănătate. Au fost vizaţi în primul rând utilizatorii care au aceleaşi parole pentru conturi multiple. Recent, câteva milioane de clienţi ai lanţului de magazine Target au fost vizaţi de un atac informatic, fiindu-le golite conturile. Însă toţi aceştia au fost despăgubiţi de o firmă de asigurări. Totodată, Wade Baker, investigator pe chestiuni de securitate informatică al companiei Verizon Communications Inc., a precizat că, din 2011, atacurile informatice vizează operaţiunile prin care se fac plăţi la distanţă prin conturile de card. Investigatorul american a estimat că, în prezent, pe „piaţa neagră“ se găsesc datele a circa 1,25 miliarde de adrese de e-mail.

Într-un incident separat, Universitatea Indiana din SUA a postat din greşeală datele personale a circa 146.000 de studenţi sau absolvenţi ai săi. Datele au ajuns să fie făcute publice din cauza unui program automat de sortare, fiind expuse codurile asigurărilor sociale, dar şi numere de telefon sau adrese ale studenţilor şi absolvenţilor. Datele din sistemul de identificare al Universităţii au ajuns pe site-ul său în martie 2013, dar abia recent cineva a sesizat existenţa lor. Datele îi vizau pe cei care au frecventat cursurile Universităţii Indiana între 2011 şi 2013.