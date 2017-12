Noi informaţii deloc măgulitoare despre Ingrid Betancourt

Fostul emisar al Franţei în Columbia responsabil cu dosarul Ingrid Betancourt, Noel Saez, a afirmat că fosta ostatică a fost ingrată, după eliberare faţă de el şi omologul său elveţian, Jean-Pierre Gontard. „Nu a existat nici cel mai mic semnal din partea sa, o întîlnire, un telefon, nimic. A fost ingrată, după eliberarea sa la 2 iulie de forţele speciale columbiene”, a explicat acesta într-o conferinţă de presă cu prilejul lansării cărţii sale intitulate „Emisarul”, în care relatează experienţa sa în dosarul Betancourt şi viaţa de diplomat, în special în America Latină. „Cînd am întîlnit-o în Mexic, în ianuarie, am fost extrem de emoţionat şi i-am spus: este bine să le mulţumiţi mai marilor din această lume, dar nu trebuie uitaţi nici cei mici, cei care şi-au riscat viaţa pentru dumneavoastră”, a explicat acesta. „Cred că a fost prinsă în vîrtejul mediatic. A recunoscut că este adevărat şi mi-a mulţumit pentru ceea ce am făcut eu şi Jean-Pierre Gontard”, a adăugat Noel Saez.

După răpirea lui Ingrid Betancourt, la 23 februarie 2002, Noel Saez, în vîrstă 67 de ani, fost militar şi ulterior diplomat, în prezent pensionar, a negociat împreună cu Jean-Pierre Gontard, în numele Franţei, Spaniei şi Elveţiei, obţinerea unui acord umanitar în vederea unui schimb de ostatici aşa-zis politici cu 500 de membri ai gherilelor aflaţi în arest. La întrebarea postului de radio Suiss Romande, fostul emisar a pus la îndoială versiunea oficială a unei operaţiuni-surpriză cu elicopterul a armatei columbiene care s-a încheiat cu eliberarea lui Ingrid Betancourt şi a altor 14 ostatici. Acesta s-a declarat convins că oficialii de la Bogota l-au mituit pe unul dintre principalii oficiali ai FARC responsabil cu supravegherea ostaticilor. „Cum am putea crede că FARC ar fi lăsat un elicopter cu aşa-zise ajutoare umanitare să se apropie şi să aterizeze pe un cîmp de coca şi, ca din întîmplare, ostaticii cei mai importanţi, au urcat în acest elicopter pentru a-i transporta către un loc mai sigur”, a continuat fostul diplomat. La două zile după această operaţiune, surse apropiate evenimentelor au afirmat că cei 15 ostatici au fost „cumpăraţi” pentru 20 de milioane de dolari. Guvernul columbian a dezminţit însă aceste afirmaţii şi a întrerupt misiunea emisarilor, afirmînd că nu are încredere în aceştia.